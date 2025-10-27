27/10/2025
Virginia e Vini Jr. são flagrados juntos e sorridentes durante almoço em Mônaco

O portal LeoDias obteve com exclusividade o flagrante de Vini Jr. e Virginia Fonseca almoçando juntos em um restaurante de Monte Carlo, em Mônaco, nesta segunda-feira (27/10). O casal foi fotografado sentado lado a lado durante o encontro, que contou também com a presença de amigos.

Vini e Virginia desembarcaram pela manhã na Riviera Francesa, região ao sul da França, acompanhados de amigos próximos. Mais cedo a influenciadora publicou uma foto em que aparece exatamente no restaurante em que foi flagrada pela equipe do portal. Na imagem, Vini cobre o rosto de forma descontraída, e Virginia brinca na legenda: “mim acher”, como se quisesse dizer: “me ache”.

Veja as fotos

Foto: LeoDias
Virginia e Vini Jr em restaurante em MônacoFoto: LeoDias
Foto/Instagram/@Virginia
Vinicius Jr. se esconde em foto com VirginiaFoto/Instagram/@Virginia
Foto/Instagram/@Virginia
Vinicius Jr. se esconde em foto com VirginiaFoto/Instagram/@Virginia
Reprodução
Vini Jr. e Virginia chegando ao restauranteReprodução
Foto/Instagram/@vinijr/@virginia
Vini Jr dispara indireta para VirginiaFoto/Instagram/@vinijr/@virginia

O jogador também compartilhou o clique em seu Instagram, marcando um dos primeiros registros públicos do casal juntos após o período conturbado do affair.

Antes disso, o romance entre os dois havia esfriado depois que o portal LeoDias revelou que Vini Jr. estaria conversando com outras mulheres enquanto ainda conhecia Virginia. Após a repercussão, o craque publicou um pedido de desculpas aos mais de 56 milhões de seguidores e enviou flores à apresentadora.

O gesto parece ter dado resultado: em entrevista recente ao portal, Virginia contou que decidiu repensar o “término” e dar uma nova chance ao jogador, com quem agora aproveita dias de viagem entre Madri e Mônaco.

