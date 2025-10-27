Virginia e Vini Jr. viajam para Mônaco com Tainá e Éder Milhão

Virginia e Vini Jr. estão em uma viagem de casal com Tainá e Éder Militão. Os jogadores do Real Madrid aproveitaram o fato de terem dois dias de folga do time europeu e foram com as parceiras para o país próximo á França.

Nos stories do Instagram, Virginia já postou que está por lá, apesar de não ter mostrado os outros acompanhantes da viagem. A influenciadora foi para Madri, na Espanha, na semana passada, onde se reencontrou com Vini pela primeira vez desde o estremecimento entre eles.

Neste domingo (26/10), Vini, Virginia, Éder e Tainá jantaram juntos na companhia de Rodrygo, também atleta do Real Madrid.

Em entrevista ao portal LeoDias, Lucas Guedez, amigo e co-apresentador do “Sabadou com Virginia”, disse que torce pelo casal e que a expectativa dele está alta para um pedido de namoro em breve. O influenciador ainda dividiu que já conheceu o jogador e que ele e Virginia “estão se gostando” bastante.