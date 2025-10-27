Virginia e WePink: como reclamações podem afetar reputações

A influenciadora Virginia Fonseca usa as redes sociais com frequência para falar do sucesso de sua marca de cosméticos, a WePink, mas não é difícil encontrar consumidores insatisfeitos. Atrasos na entrega, falta de estoque e dificuldade no atendimento são casos comuns no Reclame Aqui. Muitas dessas reclamações, no entanto, acabam ficando sem solução.

Leia também

Reputação

Como isso pode afetar a imagem não apenas da empresa, mas da própria influenciadora? De acordo com o economista Gustavo Henrique, a explosão de reclamações e processos pode acabar afetando diretamente a reputação da própria influenciadora.

“No e-commerce, a fama de uma marca pode virar contra você em poucos dias”, alertou o especialista. “Quando a venda explode, a estrutura muitas vezes não aguenta. O cliente reclama, e as redes sociais amplificam cada falha. É impressionante como a percepção do consumidor muda rapidamente”, apontou Gustavo Henrique.

O especialista aponta que o cenário da WePink não é isolado: muitas marcas digitais, mesmo com grande visibilidade, não conseguem escalar a logística e o atendimento na mesma velocidade do marketing e das campanhas. O resultado é um volume enorme de críticas públicas, que afetam diretamente a reputação da marca.

A empresa de Virginia Fonseca coleciona queixas na web e no Procon

Veja os presentes que Virginia Fonseca ganhou ao chegar em Madrid

Virginia Fonseca

MP aciona empresa de Virginia Fonseca na Justiça para impedir vendas por live

Alerta

“No digital, qualquer atraso vira notícia. Reclamações no Reclame Aqui, comentários no Instagram, mensagens no WhatsApp, tudo se espalha em segundos. A experiência do cliente hoje é mais importante que o produto”, reforça Gustavo.

A situação da WePink levanta um debate polêmico sobre os limites do e-commerce brasileiro: até que ponto a pressão por vendas rápidas e volume alto de pedidos justifica a queda na qualidade de atendimento? E até que ponto o consumidor pode cobrar eficiência de marcas que ainda não têm logística preparada para esse crescimento acelerado?

Para Gustavo, há um alerta claro para o mercado: “Vender pela internet não é só sobre marketing ou produto bonito. É sobre conseguir entregar, atender e não gerar frustração. Quem ignora isso, cedo ou tarde, paga o preço e muitas vezes de forma pública e dolorosa.”