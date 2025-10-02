Virginia exibe dia na mansão de Vini Jr., mas jogador não aparece

Vini Jr. voltou à capital da Espanha após defender o Real Madrid em jogo da Champions League no Cazaquistão, na última terça-feira (30/9). O craque recebeu em sua mansão uma hóspede especial: Virginia Fonseca. A influenciadora mostrou a rotina na casa, mas não exibiu o jogador em nenhum registro.

Esta é a terceira vez em um mês que Virginia viaja à Espanha, reforçando rumores de romance com o atacante. Nas redes, ela mostrou momentos com o jogador Éder Militão e a esposa Tainá, a amiga Duda Freire, amigos de Vini Jr. e Felipe Silveira, assessor do craque, que chegou a fugir das gravações da empresária.

O dia na mansão incluiu gravação de publicidade no closet de Vini Jr., treino na academia, aula de padel e descontração com vinho e iguarias locais. Apesar da rotina exibida, a ausência do jogador nos conteúdos postados chamou atenção na web.

O dono da casa mesmo que é bom aparecer nada né… pqp o coitado do Vini Jr. deve tá odiando isso, com razão essa trambiqueira quer por que quer se assumida por ele, se humilha e desesperada pqp — ؘKênia (@taylisahesmalik) October 2, 2025

a virgínia quer mostrar o tempo todo que tá com o vini jr, enquanto ele no máximo só faz curtir as fotos dela, mas não posta nada, até pq ele nunca assume ninguém, acho que desespero maior dela é pq o zé felipe e a ana castela estão assumidos e ela quer sair por cima da situação https://t.co/ZCYtLWMXz8 — Lucy Evans (@lucyevansr) October 3, 2025

No início de setembro, Virginia já havia sido vista em Marbella, durante um passeio de iate ao lado do atleta. Separada de Zé Felipe desde maio, a empresária é mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

