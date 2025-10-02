02/10/2025
Universo POP
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Virginia exibe dia na mansão de Vini Jr., mas jogador não aparece

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
virginia-exibe-dia-na-mansao-de-vini-jr.,-mas-jogador-nao-aparece

Vini Jr. voltou à capital da Espanha após defender o Real Madrid em jogo da Champions League no Cazaquistão, na última terça-feira (30/9). O craque recebeu em sua mansão uma hóspede especial: Virginia Fonseca. A influenciadora mostrou a rotina na casa, mas não exibiu o jogador em nenhum registro.

4 imagensEm meio a rumores de affair com Vini Jr., Virginia viaja para MadridVini Jr. e Virginia FonsecaVirginia Fonseca e Vini Jr.Fechar modal.1 de 4

Virginia e Vini Jr.

Reprodução/Redes Sociais2 de 4

Em meio a rumores de affair com Vini Jr., Virginia viaja para Madrid

Instagram/Reprodução3 de 4

Vini Jr. e Virginia Fonseca

Reprodução/Redes sociais.4 de 4

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Reprodução/Redes sociais.

Esta é a terceira vez em um mês que Virginia viaja à Espanha, reforçando rumores de romance com o atacante. Nas redes, ela mostrou momentos com o jogador Éder Militão e a esposa Tainá, a amiga Duda Freire, amigos de Vini Jr. e Felipe Silveira, assessor do craque, que chegou a fugir das gravações da empresária.

O dia na mansão incluiu gravação de publicidade no closet de Vini Jr., treino na academia, aula de padel e descontração com vinho e iguarias locais. Apesar da rotina exibida, a ausência do jogador nos conteúdos postados chamou atenção na web.

O dono da casa mesmo que é bom aparecer nada né… pqp o coitado do Vini Jr. deve tá odiando isso, com razão ☠☠☠☠ essa trambiqueira quer por que quer se assumida por ele, se humilha e desesperada pqp

— ؘKênia (@taylisahesmalik) October 2, 2025

a virgínia quer mostrar o tempo todo que tá com o vini jr, enquanto ele no máximo só faz curtir as fotos dela, mas não posta nada, até pq ele nunca assume ninguém, acho que desespero maior dela é pq o zé felipe e a ana castela estão assumidos e ela quer sair por cima da situação https://t.co/ZCYtLWMXz8

— Lucy Evans (@lucyevansr) October 3, 2025

No início de setembro, Virginia já havia sido vista em Marbella, durante um passeio de iate ao lado do atleta. Separada de Zé Felipe desde maio, a empresária é mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Veja também:

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost