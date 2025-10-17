17/10/2025
Virginia exibe pés machucados após ensaio intenso para o Carnaval: “Dei a vida”

Escrito por Portal Leo Dias
virginia-exibe-pes-machucados-apos-ensaio-intenso-para-o-carnaval:-"dei-a-vida"

Virginia Fonseca mostrou nesta sexta-feira (17/10) o resultado dos ensaios intensos para o Carnaval de 2026, quando fará sua estreia como Rainha de Bateria da Grande Rio. A apresentadora, de 26 anos, exibiu os pés machucados e com sangue na unha após a maratona de treinos.

“Dei a vida. O pé daqui a pouco não existe mais”, brincou.

Veja as fotos

Virginia exibe pés machucados após ensaio intenso para o Carnaval: "Dei a vida"
Virginia retoma a dieta das claras
Virginia Fonseca no ensaio da Grande Rio
Virginia Fonseca
Virginia e Vini colecionaram interações nas redes sociais nos últimos dias.

Mais tarde, ela contou que retomou a dieta restrita para manter o foco na preparação para a folia. “Voltei para a dieta e estou firme. Vamos ver até que horas. Nove claras e um ovo”, escreveu ao mostrar o prato que estava prestes a comer.

Nos últimos dias, Virginia também chamou atenção ao aparecer nas redes sociais com um curativo no pescoço, justamente no local onde tem uma tatuagem em homenagem ao ex-marido, Zé Felipe. Na última quarta-feira (15/10), ela revelou ter feito um procedimento a laser na região, o que levantou suspeitas de que estaria removendo o nome do cantor em meio à reconciliação com Vini Jr.

Em um vídeo, a influenciadora conversou com as filhas, Maria Alice e Maria Flor. “Eu fiz um negócio, laser, dói muito”, disse. Curiosa, Maria Alice quis saber o nome do procedimento. “PicoLo”, respondeu Virginia. O tipo de laser é usado para eliminar diferentes pigmentações, inclusive tatuagens. As meninas ainda perguntaram se assoprar a área doía e, ao ouvir que não, assopraram o local em um gesto de carinho.

