Virginia Fonseca mostrou nesta sexta-feira (17/10) o resultado dos ensaios intensos para o Carnaval de 2026, quando fará sua estreia como Rainha de Bateria da Grande Rio. A apresentadora, de 26 anos, exibiu os pés machucados e com sangue na unha após a maratona de treinos.

“Dei a vida. O pé daqui a pouco não existe mais”, brincou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Virginia exibe pés machucados após ensaio intenso para o Carnaval: “Dei a vida” Reprodução / @virginia Virginia retoma a dieta das claras Reprodução / @virginia Virginia Fonseca no ensaio da Grande Rio Portal LeoDias Virginia Fonseca Portal LeoDias Virginia e Vini colecionaram interações nas redes sociais nos últimos dias. Portal LeoDias Voltar

Próximo

Mais tarde, ela contou que retomou a dieta restrita para manter o foco na preparação para a folia. “Voltei para a dieta e estou firme. Vamos ver até que horas. Nove claras e um ovo”, escreveu ao mostrar o prato que estava prestes a comer.

Nos últimos dias, Virginia também chamou atenção ao aparecer nas redes sociais com um curativo no pescoço, justamente no local onde tem uma tatuagem em homenagem ao ex-marido, Zé Felipe. Na última quarta-feira (15/10), ela revelou ter feito um procedimento a laser na região, o que levantou suspeitas de que estaria removendo o nome do cantor em meio à reconciliação com Vini Jr.

Em um vídeo, a influenciadora conversou com as filhas, Maria Alice e Maria Flor. “Eu fiz um negócio, laser, dói muito”, disse. Curiosa, Maria Alice quis saber o nome do procedimento. “PicoLo”, respondeu Virginia. O tipo de laser é usado para eliminar diferentes pigmentações, inclusive tatuagens. As meninas ainda perguntaram se assoprar a área doía e, ao ouvir que não, assopraram o local em um gesto de carinho.