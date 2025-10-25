25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Virginia fala sobre o que espera do “El Clásico” Real Madrid x Barcelona. Veja!

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
virginia-fala-sobre-o-que-espera-do-“el-clasico”-real-madrid-x-barcelona.-veja!

Em conversa com a repórter Lucila Runnacles, do Portal LeoDias, logo após desembarcar em Madri, na Espanha neste sábado (25/10), Virginia comentou um pouco sobre o “El Clásico” entre Real Madrid e Barcelona, o qual ela acompanhará pela primeira vez neste domingo (26/10). Perguntada sobre a expectativa para o confronto, a loira diz torcer para que a equipe de Vinícius Jr. supere o rival catalão. Virginia também disse torcer por um gol do atacante brasileiro.

“Tomara que o Real ganhe, né? Tô torcendo, vai dar certo (…) Tomara que tenha, né (gol de Vini Jr.)?”, comentou Virginia.

Veja as fotos

Foto/Portal LeoDias
Virginia comenta um possível pedido de namoro de Vini JrFoto/Portal LeoDias
Foto/Portal LeoDias
Virginia comenta um possível pedido de namoro de Vini JrFoto/Portal LeoDias
Virginia falou com a reportagem do Portal LeoDias ao desembarcar em Madri / Portal LeoDias
Virginia falou com a reportagem do Portal LeoDias ao desembarcar em Madri / Portal LeoDias

Leia Também

4ª vez em Madrid e fama de “pé quente”

Em sua quarta vez na capital espanhola, será a segunda partida que Virginia acompanhará no estádio Santiago Bernabéu. Se for como foi pela primeira vez, Vini Jr. e o Real Madrid já podem comemorar! No começo de outubro, com a presença da loira, a equipe merengue derrotou o Villareal por 3 a 1, com dois gols do brasileiro.

Desde então, por coincidência ou não, Vinícius Jr. não voltou a marcar gols com a camisa do Real Madrid. Vale lembrar neste meio tempo a primeira “crise” no relacionamento foi revelada pelo Portal LeoDias, que teve acesso a troca de mensagens picantes do atacante com outras mulheres enquanto já estava iniciando seu relacionamento com Virginia.

Retrospectivo ruim do Real Madrid contra o maior rival

Se fora de campo o Real Madrid terá torcida reforçada com Virginia Fonseca, dentro de campo a realidade pode ser um pouco mais dura. A equipe merengue está há mais de um ano sem vencer o Barcelona em todas as competições.

Na última temporada, em cinco confrontos, foram cinco vitórias para os catalães, com um direito a um sonoro 4 a 0 para o Barcelona em pleno Santiago Bernabéu. Apesar do retrospecto ruim, o Real Madrid deve ir com força máxima, enquanto os catalães devem ter alguns desfalques de peso como o caso do brasileiro Raphinha, que ainda não se recuperou de uma lesão recente, e Lewandowski que ainda deve ficar cerca de um mês fora.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost