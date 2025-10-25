Virginia fala sobre o que espera do “El Clásico” Real Madrid x Barcelona. Veja!

Em conversa com a repórter Lucila Runnacles, do Portal LeoDias, logo após desembarcar em Madri, na Espanha neste sábado (25/10), Virginia comentou um pouco sobre o “El Clásico” entre Real Madrid e Barcelona, o qual ela acompanhará pela primeira vez neste domingo (26/10). Perguntada sobre a expectativa para o confronto, a loira diz torcer para que a equipe de Vinícius Jr. supere o rival catalão. Virginia também disse torcer por um gol do atacante brasileiro.
“Tomara que o Real ganhe, né? Tô torcendo, vai dar certo (…) Tomara que tenha, né (gol de Vini Jr.)?”, comentou Virginia.
4ª vez em Madrid e fama de “pé quente”
Em sua quarta vez na capital espanhola, será a segunda partida que Virginia acompanhará no estádio Santiago Bernabéu. Se for como foi pela primeira vez, Vini Jr. e o Real Madrid já podem comemorar! No começo de outubro, com a presença da loira, a equipe merengue derrotou o Villareal por 3 a 1, com dois gols do brasileiro.
Desde então, por coincidência ou não, Vinícius Jr. não voltou a marcar gols com a camisa do Real Madrid. Vale lembrar neste meio tempo a primeira “crise” no relacionamento foi revelada pelo Portal LeoDias, que teve acesso a troca de mensagens picantes do atacante com outras mulheres enquanto já estava iniciando seu relacionamento com Virginia.
Retrospectivo ruim do Real Madrid contra o maior rival
Se fora de campo o Real Madrid terá torcida reforçada com Virginia Fonseca, dentro de campo a realidade pode ser um pouco mais dura. A equipe merengue está há mais de um ano sem vencer o Barcelona em todas as competições.
Na última temporada, em cinco confrontos, foram cinco vitórias para os catalães, com um direito a um sonoro 4 a 0 para o Barcelona em pleno Santiago Bernabéu. Apesar do retrospecto ruim, o Real Madrid deve ir com força máxima, enquanto os catalães devem ter alguns desfalques de peso como o caso do brasileiro Raphinha, que ainda não se recuperou de uma lesão recente, e Lewandowski que ainda deve ficar cerca de um mês fora.