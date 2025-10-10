Virginia faz post enigmático em meio a polêmica com Vini Jr.

Virginia Fonseca voltou a movimentar a internet com uma publicação enigmática. Em seus Stories na madrugada desta sexta-feira (10/10), ela compartilhou uma mensagem que rapidamente foi interpretada como uma possível indireta para Vini Jr., do Real Madrid.
“Tem guerra que não é sua! É do senhor, e ele nunca perde”, diz a frase postada por Virginia, sem legendas adicionais.
Na noite de quarta-feira (8/10), pouco depois do pedido público de desculpas feito por Vini Jr., Virginia já havia publicado outro texto com tom espiritual, deixando no ar um recado sobre confiança e decisões pessoais.
“Senhor, entrego meu caminho a ti e declaro que cada decisão que eu tomar hoje será conforme a tua vontade”, escreveu, ao citar Provérbios 3:5-6. A publicação veio acompanhada do louvor Tudo Entregarei, do cantor Fernandinho.