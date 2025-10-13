Virginia Fonseca alcança 53 milhões de seguidores, o equivalente a 670 Maracanãs lotados

O fenômeno Virginia Fonseca atingiu uma marca impressionante no Instagram: 53 milhões de seguidores. Influenciadora digital, apresentadora de TV, empresária e mãe, ela reúne um público capaz de lotar o estádio do Maracanã, que tem capacidade para 78.838, 670 vezes. Para se ter uma ideia, esse número supera a população do Canadá.

Seriam necessários 500 mil aviões para transportar todas essas pessoas. Daria para encher as ruas de Nova York quase sete vezes, além de representar quase quatro vezes a população do Brasil. O feito reforça que Virginia já faz parte da história do universo digital. Além disso, ela é a influenciadora com maior engajamento do Brasil, segundo levantamento da Comscore, divulgado em 25 de março, que analisou o consumo digital no país.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Virginia atinge 53 milhões de seguidores, equivalente a 670 Maracanãs lotados Reprodução: Instagram Virginia atinge 53 milhões de seguidores, equivalente a 670 Maracanãs lotados Reprodução: Instagram Virginia atinge 53 milhões de seguidores, equivalente a 670 Maracanãs lotados Reprodução: Instagram Virginia Fonseca foi coroada oficialmente rainha de bateria da Grande Rio Reprodução: Instagram/@virginia Virginia atinge 53 milhões de seguidores, equivalente a 670 Maracanãs lotados Reprodução: Youtube Virginia Fonseca na festa de 4 anos da WePink Brazil News Voltar

Próximo

Carreira de sucesso

Virginia iniciou sua trajetória em 2016, aos 17 anos, publicando seus primeiros vídeos no YouTube. Aos 18, chegou a se aventurar como DJ, mas acabou se dedicando integralmente à criação de conteúdo. Trabalhou por alguns anos na agência do youtuber Rezende, até encerrar o contrato em 2020, marcando uma nova fase em sua carreira.

No mesmo ano, ela começou o relacionamento com Zé Felipe, com quem foi casada por cinco anos. Dessa união nasceram Maria Alice (4 anos), Maria Flor (2 anos) e José Leonardo (1 ano). A rotina familiar encantou o público e contribuiu para o crescimento de sua popularidade. Em maio de 2025, o casal anunciou o fim do casamento, reforçando, no entanto, o compromisso mútuo com os filhos.

O espírito empreendedor de Virginia também se destaca. Em outubro de 2021, ao lado da sócia Samara Pink, do setor de beleza, ela fundou a WePink, marca que rapidamente se consolidou no mercado e hoje conta com mais de 190 quiosques em shoppings por todo o Brasil.

Novos desafios

O programa “Sabadou com Virginia” marcou uma nova etapa em sua carreira, agora como apresentadora. A estreia aconteceu em 6 de abril de 2024, data em que completou 25 anos. O programa do SBT alcançou o segundo lugar no Ibope e foi a atração mais assistida da grade da emissora no dia da estreia.

Ainda em 2024, Virginia foi coroada rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval de 2026. Desde então, tem participado dos ensaios e eventos da escola de samba, assumindo o desafio de substituir Paolla Oliveira, sua antecessora. No evento que oficializou a mudança, a atriz passou a faixa e a coroa para Virginia.

Hoje, Virginia continua crescendo nas redes e se consolidando como uma das influenciadoras mais engajadas e influentes do país. Com seu estilo de vida compartilhado online e os lançamentos constantes da WePink, ela desperta curiosidade e expectativa do público sobre seus próximos passos no mercado da beleza.