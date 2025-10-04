04/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Virginia Fonseca causa em Madri com camisa de Vini Jr. para assistir jogo

Virginia Fonseca mais uma vez deixou os fãs eufóricos em sua conta nas redes sociais neste sábado (4/10), ao aparecer no estádio Santiago Bernabéu para acompanhar o jogo do Real Madrid contra o Villarreal. Em meio aos boatos de que estaria vivendo um affair com Vini Jr., a influenciadora surgiu usando a camisa número 7 do craque.

“Hala Madrid”, escreveu a empresária na legenda da publicação, que ainda contou com uma bandeira da Espanha e o número 7. Ela também usou a música “LSet”, cantada por L7NNON, MC Rodrigo do CN e DJ Zigão, destacando o trecho: “7 do Real Madrid com nome do Vinícius Júnior”.

Veja as fotos

Reprodução / Instagram: @virginia
Virginia Fonseca assistindo jogo do Real MadridReprodução / Instagram: @virginia
Foto/Instagram/@virginia
Virginia e Tainá Castro posam de biquíni na casa de Vini JrFoto/Instagram/@virginia
Reprodução / Instagram: @virginia
Virginia com Tainá Castro e amigos em MadridReprodução / Instagram: @virginia
Reprodução/Instagram
Virginia flagrou a interação entre Tainá e Éder Militão.Reprodução/Instagram
Reprodução / Instagram: @virginia
Tainá Castro e Virginia FonsecaReprodução / Instagram: @virginia
Foto/Instagram
Virginia se reúne com Tainá Castro e Éder MilitãoFoto/Instagram

Na última quarta-feira (1/10), Virginia Fonseca chegou a Madri e está hospedada na mansão de Vinícius Jr., deixando vários sinais de um possível romance, o que tem chamado a atenção do público. Por outro lado, a influenciadora digital continua fazendo mistério em meio à euforia dos fãs que torcem por uma declaração sobre o caso.

