virginia-fonseca-causa-em-madri-com-camisa-de-vini-jr.-para-assistir-jogo

Virginia Fonseca mais uma vez deixou os fãs eufóricos em sua conta nas redes sociais neste sábado (4/10), ao aparecer no estádio Santiago Bernabéu para acompanhar o jogo do Real Madrid contra o Villarreal. Em meio aos boatos de que estaria vivendo um affair com Vini Jr., a influenciadora surgiu usando a camisa número 7 do craque.

“Hala Madrid”, escreveu a empresária na legenda da publicação, que ainda contou com uma bandeira da Espanha e o número 7. Ela também usou a música “LSet”, cantada por L7NNON, MC Rodrigo do CN e DJ Zigão, destacando o trecho: “7 do Real Madrid com nome do Vinícius Júnior”.

Virginia Fonseca assistindo jogo do Real Madrid Reprodução / Instagram: @virginia Virginia e Tainá Castro posam de biquíni na casa de Vini Jr Foto/Instagram/@virginia Virginia com Tainá Castro e amigos em Madrid Reprodução / Instagram: @virginia Virginia flagrou a interação entre Tainá e Éder Militão. Reprodução/Instagram Tainá Castro e Virginia Fonseca Reprodução / Instagram: @virginia Virginia se reúne com Tainá Castro e Éder Militão Foto/Instagram

Na última quarta-feira (1/10), Virginia Fonseca chegou a Madri e está hospedada na mansão de Vinícius Jr., deixando vários sinais de um possível romance, o que tem chamado a atenção do público. Por outro lado, a influenciadora digital continua fazendo mistério em meio à euforia dos fãs que torcem por uma declaração sobre o caso.