Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.

A influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, foi vista nesta sexta-feira (24) no aeroporto de Guarulhos (SP) embarcando rumo a Madri, na Espanha. A viagem acontece dias após o aniversário de três anos da filha do meio, Maria Flor, e em meio aos rumores de que ela teria reatado o affair com o jogador Vini Jr., do Real Madrid.

Virginia estava acompanhada da melhor amiga, Duda Freire, e de Lídia Souza, considerada uma das pessoas mais próximas do atleta e esposa do advogado dele. Lídia, inclusive, já havia participado da festa de aniversário da filha de Virginia, em Goiânia, ao lado da família de Vini Jr., que veio ao Brasil especialmente para a ocasião.

    Virginia Fonseca e Vini Jr. Reprodução/Instagram

Durante sua passagem pelo aeroporto, a influenciadora foi questionada se os buquês de flores e a carta aberta enviados por Vini influenciaram em uma possível reconciliação. Ela confirmou, entre risos:

“Claro, com certeza, é uma junção de tudo.”

Virginia também fez mistério sobre quantos dias ficará na Espanha, mas negou que o jogador venha ao Brasil neste momento:

“Não tem como, ele não é doido. Tem que jogar, trabalhar.”

Na festa de Maria Flor, a relação próxima entre Virginia e a sogra, Fernanda Cristina, também chamou atenção — a influenciadora já se refere a ela carinhosamente como “mamma”.

