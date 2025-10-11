virginia-fonseca-leva-filhos-para-festa-na-quadra-da-grande-rio

O sábado (11/10) está sendo de festa para Virginia Fonseca e seus filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. A influenciadora marcou presença na comemoração do Dia das Crianças na quadra da Grande Rio, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, onde foi recebida com carinho pelo público.

Esta foi a primeira vez das crianças na escola de samba que terá Virginia como Rainha de Bateria no Carnaval de 2026. O evento contou com música, foto com os fãs, alegria e muito samba no pé.

Essa é a primeira vez das crianças na quadra da escola de samba

Virginia com seus filhos

Virginia

Virginia

Virginia tem se dedicado às aulas de samba e já participou de ensaios na quadra, mostrando que está entrando com tudo no ritmo da folia.