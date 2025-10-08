Na noite desta quarta-feira (8/10), Virginia Fonseca compartilhou uma reflexão nas redes sociais após o pronunciamento de Vini Jr. sobre o fim do affair com a influenciadora. Ela publicou um versículo bíblico sobre confiar em Deus e acrescentou uma música gospel na postagem. O gesto veio pouco depois de o jogador romper o silêncio sobre o término e pedir desculpas publicamente para Virginia, em meio às polêmicas recentes que envolvem a troca de mensagem íntimas entre o atleta do Real Madrid e modelos, enquanto conhecia melhor a apresentadora.

A apresentadora manteve seu ritual noturno de se despedir do público nas redes, mas explicou que ainda não iria dormir. Em seguida, publicou uma mensagem cristã: “Senhor, entrego meu caminho a ti e declaro que cada decisão que eu tomar hoje será conforme a tua vontade.” O texto citava o versículo de Provérbios 3:5-6, que fala sobre confiança e entrega a Deus. Nos stories, Margareth Serrão, mãe de Virginia, mostrou que a filha e os netos estavam em casa com ela.

Virginia Fonseca posta reflexão após pedido público de desculpas feito por Vini Jr. Reprodução: Instagram Virginia Fonseca posta reflexão após pedido público de desculpas feito por Vini Jr. Reprodução: Instagram Com Virginia nas arquibancadas, Vini Jr decide e Real Madrid supera o Villarreal no Bernabéu Reprodução/X: @realmadrid @virginia Virginia Fonseca no ensaio da Grande Rio Portal LeoDias Virginia se reúne com Tainá Castro e Éder Militão Foto: Reprodução/Instagram @virginia

O término

Há alguns meses, Virginia e Vinicius Junior vinham se conhecendo melhor. A influenciadora chegou a viajar várias vezes à Espanha, onde o jogador mora, para passar tempo ao lado dele. No entanto, a relação desandou após o portal LeoDias divulgar prints de conversas íntimas entre o atleta e outras mulheres.

Diante da repercussão, Vini Jr. se pronunciou publicamente sobre o rompimento. O craque do Real Madrid reconheceu erros cometidos durante o envolvimento com a influenciadora, admitindo atitudes que “não o representam” e afirmando que esse não é o tipo de relação que deseja construir. “Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei”, escreveu em um dos trechos da publicação feita no Instagram. Ao próprio portal, Virginia confirmou que os dois colocaram um ponto final na relação.