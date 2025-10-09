Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos

Virginia Fonseca, influenciadora digital e empresária, surpreendeu sua amiga e assessora de longa data, Maressa Lopes, com um verdadeiro “dia de princesa” repleto de procedimentos estéticos. A parceria entre as duas já dura mais de dez anos, marcada por confiança e companheirismo, e o gesto da celebridade reforçou o quanto valoriza suas relações pessoais.

Mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, Virginia registrou toda a surpresa em vídeo, mostrando o cuidado e a proximidade que mantém com Maressa. “Hoje é aniversário da minha querida amiga Maressa, e a gente vai comemorar mais tarde. Eu já falei tudo o que tinha para falar para ela, mas já vou fazer um postzinho”, disse a influenciadora.

A assessora, por sua vez, explicou que a amizade entre as duas é discreta: “Eu já expliquei para o pessoal que o nosso amor é no off. Isso porque o povo fica perguntando por que a gente não posta nada, mas é porque a gente é no off aqui”. Virginia completou de forma bem-humorada: “Eu também já enjoei, sabe, gente? Já são uns dez anos de amizade, eu estou cansada dela”.

Mais cedo, Virginia surpreendeu Maressa com o presente: procedimentos estéticos que incluíam silicone, lipoaspiração e enxerto nos glúteos. “Hoje é o aniversário da Maressa e eu falei para ela que ia dar um silicone. Tem uma lipo e enxerto nos glúteos. Ela não tem nada, né? Dá até para ser nadadora. Nada de frente, nada de costas”, disse a influenciadora, mostrando a entrega do presente em vídeo.

Animada com a surpresa, Maressa vibrou: “Ai, agora eu não quero ninguém falando que eu não tenho bunda e nem peito. Porque agora eu vou ter um peitinho”. A assessora ainda explicou os próximos passos dos procedimentos: “O doutor mandou tudo aqui, é para você fazer os exames, né? Então já está tudo aqui para você fazer os exames, ó. Arrasou! Certinho, e aí você vai marcar o dia depois”.

O gesto de Virginia repercutiu nas redes sociais, mostrando não apenas a generosidade da influenciadora, mas também a importância da amizade e do cuidado entre colegas de trabalho.