Virginia Fonseca se torna um dos nomes mais buscados do mundo após assumir namoro com Vini Jr.

A influenciadora domina tendências de busca no Google e nas redes sociais; relação com o craque é vista por internautas como estratégia de expansão internacional

A influenciadora Virginia Fonseca se tornou um dos nomes mais pesquisados do mundo nesta terça-feira (28/10), após oficializar o namoro com o jogador Vini Jr., do Real Madrid. A notícia repercutiu em diversos países da América do Sul e colocou o nome da brasileira entre os assuntos mais procurados na Espanha.

Segundo dados do Google Trends, expressões como “Namorada do Vinícius Jr.”, “Quem são os filhos de Virginia Fonseca” e “Quem é Virginia Fonseca” tiveram um aumento exponencial nas buscas.

Nas redes sociais, a nova fase amorosa da influenciadora foi vista por muitos internautas como uma “estratégia de marketing e visibilidade internacional”.

“O único plano de carreira bem-sucedido no Brasil é o da Virginia Fonseca. Que visão de negócio!”, escreveu um usuário no X (antigo Twitter).
“A Virginia usar o Vini Jr. como vitrine internacional foi o movimento mais estratégico que ela poderia fazer”, opinou outro.

🌎 Fenômeno global

Além do Brasil e da Espanha, o nome de Virginia também entrou em tendência de pesquisa no México, Colômbia e Panamá. Diversos influenciadores estrangeiros comentaram o relacionamento, que ganhou destaque em portais de entretenimento internacionais.

O casal assumiu o romance publicamente nas redes sociais nesta terça-feira, durante uma viagem a Mônaco, onde Vini Jr. preparou uma surpresa romântica com flores, bichinhos de pelúcia e um anel luxuoso para oficializar o pedido de namoro.

💌 Perdão e recomeço

Apesar da enxurrada de comentários positivos, o relacionamento também despertou curiosidade sobre o passado do casal. Fontes próximas afirmam que Virginia perdoou uma polêmica grave envolvendo o jogador, demonstrando disposição para recomeçar.

Vini Jr., por sua vez, teria se mostrado arrependido e decidido a lutar pelo relacionamento, enviando uma carta aberta e buquês de flores à influenciadora antes da reconciliação e do anúncio oficial.

Fonte: Metrópoles / Google Trends / Coluna Fábia Oliveira
✍️ Redigido por ContilNet

