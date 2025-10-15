15/10/2025
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”

Já nos últimos minutos desta terça (14/10), Virginia Fonseca registrou mais um momento ao lado de Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr. As duas esticaram a noite após o segundo ensaio de quadra da Grande Rio, em Duque de Caxias (RJ). “Inimiga do fim. Saímos lá da quadra e viemos para o after”, disse a influenciadora nos Stories.

Pouco depois, na madrugada de quarta (15/10), Virginia comentou o cansaço: “Graças a Deus a gente está indo para o hotel. Eu só preciso dormir”. Ela contou ter acordado às 6h para assistir Brasil x Japão e disse estar “acabada”. No after, Virginia também apareceu com Tainá Castro (esposa de Éder Militão), David Brazil e a amiga Maressa Lopes. Mais cedo, assistiu à derrota da Seleção por 3 a 2 na mansão de Vini Jr., na Barra da Tijuca.

A mulher, de 44 anos, acompanhou a Rainha de Bateria no compromisso. (Reprodução/@virginia)

O relacionamento entre Virginia e Vini Jr. ganhou novos capítulos nas últimas semanas, com idas e vindas após a divulgação de prints envolvendo o jogador. A influenciadora confirmou a decepção, mas afirmou que a situação foi contornada após pedido público de desculpas e o envio de flores. Em entrevista, disse estar disposta a dar uma nova chance: “Por mais que ele tenha errado, ele teve uma atitude de homem em me pedir desculpas… eu agradeci a ele pelo texto”.

Fontes: conteúdo enviado pelo usuário; publicações nas redes sociais de Virginia Fonseca.
