Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou, já nos últimos minutos desta terça-feira (14/10), mais um registro ao lado de Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr. As duas esticaram a noite e se mantiveram na folia após o fim do segundo ensaio de quadra da Grande Rio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
Em suas redes sociais, a Rainha de Bateria da escola compartilhou um registro ao lado da veterana: “Inimiga do fim. Saímos lá da quadra e viemos para o after”, disse. Pouco depois, já na madrugada de quarta-feira (15/10), ela acrescentou sobre o cansaço após o dia corrido: “Graças a Deus a gente está indo para o hotel. Eu só preciso dormir”.
“Acordei seis da matina para ver o jogo. Estou acabada”, continuou Virginia, que também esteve acompanhada de Tainá Castro, esposa de Éder Militão, David Brazil e da amiga Maressa Lopes. Mais cedo, ela assistiu à derrota da Seleção Brasileira por 3 a 2 no jogo contra o Japão diretamente da mansão de Vini Jr., na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.
O relacionamento entre Virginia e Vini Jr. já não é mais novidade. Os dois se encontraram algumas vezes nos últimos meses, com direito a viagens da influenciadora à Espanha, onde o atleta do Real Madrid reside. Nos últimos dias, eles passaram por momentos conturbados pós Leo Dias divulgar prints do atleta conversando com outras mulheres durante o período de affair com a loira.
A própria confirmou a decepção, mas a situação já foi contornada. Vinicius pediu desculpas publicamente e enviou flores para a ex-esposa de Zé Felipe a fim de reforçar o arrependimento. Em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, Virginia confirmou que está disposta a dar uma nova chance. “Eu achei que, por mais que ele tenha errado, ele teve uma atitude de homem em me pedir desculpas, então achei legal da parte dele e sou grata. Eu agradeci a ele pelo texto”.