virginia-fonseca-viraliza-com-trend-e-reacende-rumores-sobre-romance-com-vini-jr.

14/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
Em uma publicação na noite desta terça-feira (14/10), a influenciadora Virginia Fonseca chamou a atenção com um vídeo dublando a canção “Deixa Eu”, de Murilo Huff. A música é interpretada pela web como uma referência à relação com Vini Jr., já que os dois tiveram um romance que foi interrompido por polêmicas envolvendo ficantes do jogador, como o portal LeoDias noticiou em primeira mão.

A canção sertaneja carrega uma forte mensagem de saudade e pedido de retorno, temas já associados publicamente à dinâmica de seu relacionamento com Vinícius. No vídeo, a influenciadora, que se prepara para o segundo ensaio na quadra da Grande Rio, canta o trecho: “Deixa eu/Pra que eu vou forçar um drama aqui se nem doeu/Foi mal aí se minha superação te ofendeu/Cê me largou achando que eu ia cair no choro/Mas o choro errou de olho”.

Foto/Instagram/@vinijr/@virginia
Vini Jr dispara indireta para VirginiaFoto/Instagram/@vinijr/@virginia
Portal LeoDias
Virginia Fonseca no ensaio da Grande RioPortal LeoDias
Foto: Reprodução/Instagram @virginia
Virginia Fonseca assistindo jogo do Real MadridFoto: Reprodução/Instagram @virginia
Foto: Reprodução/Instagram @virginia
Virginia se reúne com Tainá Castro e Éder MilitãoFoto: Reprodução/Instagram @virginia
Reprodução: Instagram/@virginia
Virginia Fonseca foi coroada oficialmente rainha de bateria da Grande RioReprodução: Instagram/@virginia

Nos últimos meses, o casal tem oscilado entre momentos de proximidade pública e sinais de afastamento. Virginia, por exemplo, já fez publicações que levavam indícios de reconciliação, enquanto Vini Jr. retribuiu com comentários ou gestos discretos nas redes sociais.

Com o vídeo desta noite, os fãs voltam a especular: seria uma declaração velada, uma “tentativa de reaproximação” ou apenas o uso de uma música por afinidade estética? A ambiguidade alimenta debates nas redes sociais.

Apesar das especulações, Virginia não fez menção direta a Vini Jr. no vídeo.

