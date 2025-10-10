Virginia ganha buquê após post de Vini com música; web nota “JR” no bilhete

Vem aí uma reconciliação? Virginia Fonseca usou as redes sociais para mostrar que foi surpreendida com um buquê de rosas, nesta sexta-feira (10/10). A influenciadora não revelou o remetente do mimo, mas recebeu o presente após Vini Jr. compartilhar uma indireta na web com a música “Eu vou na sua casa”, de Felipe Amorim, acompanhada de um emoji de coração. Além disso, olhares atentos do internauta perceberam que o bilhete, que acompanhou o buquê, foi finalizado com um “Jr”.

A influenciadora compartilhou a imagem do presente no story do Instagram após o jogador da Seleção Brasileira postar uma foto comemorando seu gol, mandando beijo e ao som da música de Felipe Amorim – que foi viralizada por Virginia – acompanhada de um emoji de coração.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Vini Jr dispara indireta para Virginia Foto/Instagram/@vinijr/@virginia Vini Jr. posta 1° vídeo ao lado de Virginia Reprodução/TikTok @vinijr Virginia e Vini colecionaram interações nas redes sociais nos últimos dias. Portal LeoDias Vini Jr; anota dois gols no jogo diante do Villareal Reprodução: X/@realmadrid Virginia ganha buquê após post de Vini Reprodução/Instagram @virginia Voltar

Próximo

Os rumores de uma possível reconciliação entre os dois foram antecipadas pelo colunista Lucas Pasin e confirmadas pelo portal LeoDias. Segundo informações exclusivas, o craque do Real Madrid pretende viajar ao Brasil para conversar pessoalmente com Virginia.

O jogador planeja solicitar dois dias de folga ao Real Madrid para se encontrar com a influenciadora. No entanto, o pai do atleta e sua equipe jurídica estariam contra a ideia, acreditando que a viagem poderia comprometer sua imagem e gerar atrito com o clube espanhol.

Enquanto a possível visita não se concretiza, Vini Jr. teria “enviado” Lidia Sousa, sua melhor amiga, e o namorado dela, que integra o corpo jurídico do jogador, para fazer o “meio de campo” com Virginia. Lidia estaria hospedada na mansão da influenciadora em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.