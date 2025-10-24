Virginia já tem apelido carinhoso para a mãe de Vini Jr.; veja qual

A relação de Virginia e Vini Jr. pode estar até mais firme do que antes do flagra do jogador flertando com modelos, e a relação da influenciadora com a família do título do Real Madrid está aí para provar. Os seguidores perceberam nesta sexta-feira (24/10) que até apelido carinhoso ela já tem para a sogra.

Logo após celebrarem o aniversário de Maria Flor, filha do meio Virginia e Zé Felipe, a influenciadora apareceu nos stories chamando Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr., de “mamma”. Na ocacião, as duas se arrumavam no camarim da loira.

O jogador precisou cumprir as obrigações com o time espanhol e, por isso, não compareceu à celebração da filha da paquera. Os familiares de Vini Jr. marcaram presença na luxuosa festa em Goiânia (GO).

Além de Fernanda Cristina, Bernardo, irmão mais novo do atleta, e Lídia Souza, melhor amiga dele, também foram vistos sendo muito bem recepcionados por Virginia, com direito a carona no jatinho e hospedagem na mansão da influenciadora.

Desde o pedido de desculpas público nas redes sociais, Vini Jr. está aproveitando muito bem a “segundo chance” que recebeu da influenciadora.

“Estou disposta a dar uma segunda chance (para ele). Por mais que ele tenha errado, ele teve uma atitude de homem. Ele veio pedir desculpas, então eu achei legal da parte dele. Sou grata. Agradeci ele pelo texto e é isso”, contou Virginia em entrevista ao portal LeoDias.