10/10/2025
Virginia manda suposta indireta para Vini Jr. após show da Seleção

Escrito por Metrópoles
Após Vini Jr. brilhar na vitória por 5 x 0 da Seleção Brasileira contra a Coreia do Sul, Virginia Fonseca mandou uma suposta indireta ao camisa sete da Amarelinha e do Real Madrid.

Por meio do Instagram, a influenciadora publicou um trecho da música Desocupa, de Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe.

Virginia manda suposta indireta para Vini Jr após atacante marcar contra a Coreia do Sul.

A influenciadora em seus story no Instagram cantou trecho da música “Desocupa”, de Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe.

Via: @itatiaia

📽Reproduçãopic.twitter.com/nu4Xvsf4pd

— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) October 10, 2025

