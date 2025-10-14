virginia-marca-viagem-com-os-filhos-a-madri-para-reencontrar-vini-jr.

Virginia Fonseca marcou uma viagem para Madri, na Espanha, para reencontrar Vini Jr. A diferença, nesta vez, é que a influenciadora não irá sozinha: ela levará os três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. A informação foi divulgada pelo portal LeoDias.
Após a visita na Europa, Virginia, Vini e as crianças seguirão para Dubai, nos Emirados Árabes. A viagem está marcada para 24 de outubro.
“Disposta”, diz Virginia Fonseca sobre retomar affair com Vini Jr.
Vini Jr. e Virginia Fonseca
Familiares de Vini Jr. curtiram fim de semana na casa de Virginia
No último fim de semana, Virginia revelou que pode dar uma nova chance ao jogador do Real Madri. A influenciadora tinha rompido com o atleta após uma modelo expôr conversas íntimas com ele.
Em entrevista ao portal LeoDias, Virginia explicou: “Achei que, por mais que ele tenha errado, ele teve uma atitude de homem em me pedir desculpas, então achei legal da parte dele e sou grata. Eu agradeci a ele pelo texto”.
Na sequência, a influenciadora confessou que voltou a conversar com o atleta do Real Madrid e que o buquê que recebeu na última sexta-feira (10/11) foi enviado por ele.