virginia-marca-viagem-com-os-filhos-a-madri-para-reencontrar-vini-jr.

Virginia Fonseca marcou uma viagem para Madri, na Espanha, para reencontrar Vini Jr. A diferença, nesta vez, é que a influenciadora não irá sozinha: ela levará os três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. A informação foi divulgada pelo portal LeoDias.

Após a visita na Europa, Virginia, Vini e as crianças seguirão para Dubai, nos Emirados Árabes. A viagem está marcada para 24 de outubro.

"Disposta", diz Virginia Fonseca sobre retomar affair com Vini Jr.

Instagram/Reprodução

Vini Jr. e Virginia Fonseca

Instagram/Reprodução

Familiares de Vini Jr. curtiram fim de semana na casa de Virginia

Instagram/Reprodução

No último fim de semana, Virginia revelou que pode dar uma nova chance ao jogador do Real Madri. A influenciadora tinha rompido com o atleta após uma modelo expôr conversas íntimas com ele.

Em entrevista ao portal LeoDias, Virginia explicou: “Achei que, por mais que ele tenha errado, ele teve uma atitude de homem em me pedir desculpas, então achei legal da parte dele e sou grata. Eu agradeci a ele pelo texto”.

Na sequência, a influenciadora confessou que voltou a conversar com o atleta do Real Madrid e que o buquê que recebeu na última sexta-feira (10/11) foi enviado por ele.