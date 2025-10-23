23/10/2025
Virginia mostra spoilers da decoração e lembrancinhas de festão: “FloFlo merece”

Escrito por Portal Leo Dias
virginia-mostra-spoilers-da-decoracao-e-lembrancinhas-de-festao:-“floflo-merece”

Hoje é dia de festa para Virginia! A apresentadora vai celebrar os três anos da filha, Maria Flor, com um festão em seu próprio espaço de eventos, em Goiânia. Nos stories, ela mostrou que está acompanhando de perto os preparativos e deu alguns spoilers, da decoração às lembrancinhas. Inclusive, os convidados serão mimados com tênis personalizados, fantasias e outros itens para levar para casa.

Nos stories do Instagram, Virginia mostrou que já estava a caminho do salão de festas para acompanhar de perto toda a preparação. Impressionada, ela exibiu detalhes da decoração, que levou dez dias para montagem. O tema será inspirado na história da Cinderela, mas tudo foi personalizado para trazer mais identidade e um toque de realeza.

Veja as fotos

Foto/Instagram/@virginia
Virginia mostra spoilers da decoraçãoFoto/Instagram/@virginia
Foto/Instagram/@virginia
Virginia mostra spoilers da decoraçãoFoto/Instagram/@virginia
Foto/Instagram/@virginia
Virginia mostra spoilers da decoraçãoFoto/Instagram/@virginia
Foto/Instagram/@virginia
Virginia mostra spoilers da decoraçãoFoto/Instagram/@virginia
Foto/Instagram/@virginia
Virginia mostra spoilers da decoraçãoFoto/Instagram/@virginia
Foto/Instagram/@virginia
Virginia mostra spoilers da decoraçãoFoto/Instagram/@virginia

O espaço contou com muitos detalhes nas cores azul e rosa, além de elementos que remetem ao conto de fadas, como balões gigantes, xícaras enormes, botões de tamanhos absurdos, lustres dignos de castelo e muito mais: “A Virginia faz tudo em exagero”, uma amiga da influenciadora opinou. “A FloFlo merece”, a influenciadora respondeu.

Para completar, as lembrancinhas prometem encantar as crianças. Cada uma poderá levar para casa um kit com tênis branco para personalizar, além de fantasias da Cinderela. Vale lembrar que cada criança receberá um cartão com crédito para gastar na festa, podendo trocar o valor por até quatro presentes para levar para casa.

O portal LeoDias já adiantou outros detalhes da decoração. A abóbora que se transforma em carruagem ganhou destaque e será o centro do palco, de onde as atrações se apresentarão como se fizessem parte do próprio conto de fadas. Embora já existam diversos itens prontos com o tema, muitas peças foram produzidas do zero, desde a palco até as cortinas com tecidos personalizados.

