Virginia não foi a única! Relembre os famosos que já se arriscaram no mundo da música

Escrito por Portal Leo Dias
Desde a separação de Virginia e Zé Felipe, internautas voltaram a comentar sobre “Tranquilita”. Além de protagonizar o clipe ao lado do ex-marido, a influenciadora se arriscar como cantora, ainda que tenha admitido depois que a experiência não foi das suas favoritas. O portal LeoDias relembra esse e outros momentos em que celebridades resolveram encarar o microfone, como Sabrina Sato e Gisele Bündchen.

Virginia Fonseca – “Tranquilita”

Em 2021, pouco depois do nascimento de Maria Alice, sua primogênita, Virginia e Zé Felipe lançaram “Tranquilita”. O casal vivia uma fase intensa de trabalho e popularidade nas redes, e a música acabou se tornando símbolo desse momento. Mais tarde, Virginia contou que só topou gravar a faixa porque não havia outro artista disponível para cantar com o marido e garantiu que não pretende cantar novamente.

Álvaro Xaro e Rico Melquíades – “Que Venha o Carnaval”

No embalo do Carnaval, Álvaro Xaro decidiu apostar em um projeto musical próprio e lançou, em 2020, “Que Venha o Carnaval”. Para dividir os vocais, chamou Rico Melquíades. A dupla se jogou em um brega bem-humorado, com versos sobre curtir a folia e deixar o amor de lado.

Sabrina Sato – “É Verdade”

Após deixar o “Pânico na TV”, Sabrina Sato escolheu a música como forma de se expressar. Em É” Verdade”, a apresentadora canta sobre recomeços e promete “contar tudo”, num tom de desabafo leve, divertido e bem ao estilo dela. A faixa marcou uma virada em sua carreira e por mais que seja bem-humorada, marcou sua transição da comédia para o entretenimento.

Gisele Bündchen – “Heart of Glass”

A top model também teve seu momento musical. Gisele gravou dois covers: “All Day and All of the Night”, do The Kinks, e “Heart of Glass”, do Blondie, em parceria com Bob Sinclar. Apesar do sucesso das faixas, as gravações fizeram parte de uma campanha publicitária e não marcaram o início de uma nova carreira, apenas mais uma prova de que a loira brilha em qualquer palco.

