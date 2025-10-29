29/10/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Namoro milionário: veja qual a fortuna de Virginia Fonseca e Vini Jr
Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia
Virginia Fonseca se torna um dos nomes mais buscados do mundo após assumir namoro com Vini Jr.
Quem é Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons e pivô da suposta traição de Wanessa Camargo
Sony chama Leonardo de “mentiroso e maquiavélico” em defesa judicial após ser processada
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos

Virginia ou Vini Jr.? Quem ganhou mais seguidores após assumir namoro

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
virginia-ou-vini-jr.?-quem-ganhou-mais-seguidores-apos-assumir-namoro

Virginia e Vini Jr. oficializaram o namoro e viram o número de seguidores no Instagram crescer rapidamente. Um dia após o anúncio nas redes sociais, a influenciadora e o jogador de futebol totalizam, somados, quase 1 milhão de novos seguidores.

Um deles, entretanto, ganhou mais fãs do que o outro. Segundo a plataforma Social Blade, Vini Jr. ganhou mais de 500 mil seguidores após a publicação conjunta com a influenciadora.

5 imagensJoias e balões: veja detalhes do pedido de namoro de Vini Jr. e Virginia Fonseca Pedido de namoro de Virginia e Vini Jr. Pedido de namoro de Virginia e Vini Jr. Pedido de namoro de Virginia e Vini Jr. Fechar modal.1 de 5

Virginia e Vini Jr.

2 de 5

Joias e balões: veja detalhes do pedido de namoro de Vini Jr. e Virginia Fonseca

Instagram/Reprodução3 de 5

Pedido de namoro de Virginia e Vini Jr.

Reprodução/Instagram/@virginia
4 de 5

Pedido de namoro de Virginia e Vini Jr.

Reprodução/Instagram/@virginia
5 de 5

Pedido de namoro de Virginia e Vini Jr.

Reprodução/Instagram/@virginia

Leia também

Virginia, por sua vez, ganhou cerca de 300 mil novos internautas para acompanhar o perfil dela. Juntos, a influenciadora (53,6 milhões) e o craque da Seleção Brasileira (56,7 milhões) totalizam mais de 110 milhões de seguidores apenas no Instagram.

O novo romance impulsionou ainda mais a base de fãs de Virginia. A loira se tornou a terceira mulher brasileira mais seguida da plataforma após oficializar o namoro. Ela ultrapassou Larissa Manoela e está atrás apenas de Anitta e Tatá Werneck.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost