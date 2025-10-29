Virginia ou Vini Jr.? Quem ganhou mais seguidores após assumir namoro

Virginia e Vini Jr. oficializaram o namoro e viram o número de seguidores no Instagram crescer rapidamente. Um dia após o anúncio nas redes sociais, a influenciadora e o jogador de futebol totalizam, somados, quase 1 milhão de novos seguidores.
Um deles, entretanto, ganhou mais fãs do que o outro. Segundo a plataforma Social Blade, Vini Jr. ganhou mais de 500 mil seguidores após a publicação conjunta com a influenciadora.
Virginia, por sua vez, ganhou cerca de 300 mil novos internautas para acompanhar o perfil dela. Juntos, a influenciadora (53,6 milhões) e o craque da Seleção Brasileira (56,7 milhões) totalizam mais de 110 milhões de seguidores apenas no Instagram.
O novo romance impulsionou ainda mais a base de fãs de Virginia. A loira se tornou a terceira mulher brasileira mais seguida da plataforma após oficializar o namoro. Ela ultrapassou Larissa Manoela e está atrás apenas de Anitta e Tatá Werneck.