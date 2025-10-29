29/10/2025
Virginia ou Vini Jr.? Saiba quem ganhou mais seguidores após assumir namoro

Casal do momento movimentou as redes sociais — juntos, somaram quase 1 milhão de novos seguidores em apenas um dia após o anúncio oficial

O namoro entre Virginia Fonseca e Vini Jr. virou um dos assuntos mais comentados da internet e trouxe reflexos imediatos nas redes sociais dos dois. Segundo dados da plataforma Social Blade, o casal somou quase 1 milhão de novos seguidores apenas um dia após o anúncio oficial do relacionamento, feito na última terça-feira (28/10).

Mas um deles saiu na frente. O jogador do Real Madrid foi quem mais cresceu em popularidade: Vini Jr. ganhou mais de 500 mil novos seguidores no Instagram desde a publicação da foto romântica com a influenciadora.

Reprodução/Instagram

Virginia, que também viu um salto expressivo em seu perfil, conquistou cerca de 300 mil novos seguidores no mesmo período.

Popularidade em alta

Com o aumento, o casal ultrapassou a marca de 110 milhões de seguidores somados na plataforma — sendo 56,7 milhões de Vini Jr. e 53,6 milhões de Virginia.

O crescimento consolidou ainda mais a força digital da influenciadora, que agora ocupa o posto de terceira mulher brasileira mais seguida do Instagram, atrás apenas de Anitta e Tatá Werneck, e à frente de Larissa Manoela.

Efeito “casal do momento”

Desde o pedido de namoro, marcado por flores, balões de coração, ursos de pelúcia e joias de compromisso, o casal vem dominando as redes. A publicação conjunta já ultrapassa 11 milhões de curtidas e acumula mais de 1,1 milhão de comentários — com fãs e celebridades reagindo ao novo romance.

A repercussão também movimentou marcas, páginas de fofoca e fãs de ambos, que transformaram o casal no tópico mais falado do Instagram e do X (antigo Twitter) por mais de 24 horas consecutivas.

