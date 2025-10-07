Virginia posta cantando música emblemática após modelo expor Vini Jr.

Virginia Fonseca fez uma publicação sugestiva nas redes sociais nesta terça-feira (7/10), após a modelo Day Magalhães expor supostas conversas íntimas que teve com Vini Jr.
No Instagram, a influenciadora apareceu cantando uma música com a seguinte letra: “Se meu coração não é mais seu lugar, desocupa. É loucura deixar um solteiro preso. Se lugar de solteiro é na rua, no meio da bagunça, pegando gente nua. Ou você me solta ou me segura”.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Virginia Fonseca
Reprodução/Instagram2 de 3
Day Magalhães
Reprodução/Instagram – dany.magh3 de 3
Vini Jr.
Instagram/Reprodução
A letra é da música Desocupa, gravada por Matheus Vargas — filho de Leonardo e ex-cunhado de Virginia —, em parceria com a dupla Cleber & Cauan.
Leia também
-
Modelo se pronuncia após vazar conversas com Vini Jr. e cita Virginia
-
Processada, Virginia nega dívida e acusa montador de falsificação
-
Foto entre mães de Vini Jr e Virginia termina em “climão”
-
Quem é a modelo que flertou com Vini Jr. em meio a affair com Virginia
Conversas de Day com Vini Jr.
Vini Jr. teria trocado mensagens com a modelo brasileira Day Magalhães, em meio ao suposto affair com Virginia. Os prints foram divulgadas pelo portal LeoDias, na última segunda-feira (7/10), e mostram interações recentes entre os dois enquanto o jogador estava em viagem pela Coreia do Sul.
Segundo o site, o contato entre os dois teria começado há alguns meses e se mantido ativo desde maio. Nas capturas de tela, o jogador reage às publicações da modelo com emojis e mensagens, demonstra interesse em chamadas de vídeo e até menciona possíveis encontros