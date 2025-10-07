Virginia posta cantando música emblemática após modelo expor Vini Jr.

07/10/2025
Virginia Fonseca fez uma publicação sugestiva nas redes sociais nesta terça-feira (7/10), após a modelo Day Magalhães expor supostas conversas íntimas que teve com Vini Jr.

No Instagram, a influenciadora apareceu cantando uma música com a seguinte letra: “Se meu coração não é mais seu lugar, desocupa. É loucura deixar um solteiro preso. Se lugar de solteiro é na rua, no meio da bagunça, pegando gente nua. Ou você me solta ou me segura”.

3 imagensDay MagalhãesVini Jr. Fechar modal.1 de 3

Virginia Fonseca

Reprodução/Instagram2 de 3

Day Magalhães

Reprodução/Instagram – dany.magh3 de 3

Vini Jr.

Instagram/Reprodução

A letra é da música Desocupa, gravada por Matheus Vargas — filho de Leonardo e ex-cunhado de Virginia —, em parceria com a dupla Cleber & Cauan.

Conversas de Day com Vini Jr.

Vini Jr. teria trocado mensagens com a modelo brasileira Day Magalhães, em meio ao suposto affair com Virginia. Os prints foram divulgadas pelo portal LeoDias, na última segunda-feira (7/10), e mostram interações recentes entre os dois enquanto o jogador estava em viagem pela Coreia do Sul.

Segundo o site, o contato entre os dois teria começado há alguns meses e se mantido ativo desde maio. Nas capturas de tela, o jogador reage às publicações da modelo com emojis e mensagens, demonstra interesse em chamadas de vídeo e até menciona possíveis encontros

