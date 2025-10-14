virginia-posta-foto-de-maria-alice-com-camiseta-do-real-madrid,-time-de-vini-jr.

Depois que o portal LeoDias revelou que Virginia estaria planejando uma viagem com toda a família para visitar Vini Jr. em Madri, na Espanha, a influenciadora parece ter deixado escapar uma pista da reaproximação com o jogador. Nos stories, ela mostrou a filha mais velha, Maria Alice, do relacionamento com Zé Felipe, vestindo uma camiseta do Real Madrid, time de Vinicius.

Essa não é a primeira vez que Maria Alice, primogênita de Virginia e Zé Felipe, demonstra afinidade com o futebol. A menina já apareceu usando camisetas de times anteriormente e até participou de aulas de esporte ao lado da irmã mais nova, Maria Flor. No entanto, esta é a “estreia” da menina com uma camiseta do time de Vinícius Jr.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Virginia mostra Maria Alice com camiseta do Real Madrid Foto/Instagram/@virginia Virginia chega com as filhas em Caxias para Dia das Crianças da Grande Rio Paulo Tauil/AgNews Virginia chega com as filhas em Caxias para Dia das Crianças da Grande Rio Paulo Tauil/AgNews Virginia reflete após receber buquê misterioso: “Medo de que as coisas nunca mudem” Reprodução: Instagram Virginia ganha buquê após post de Vini Reprodução/Instagram @virginia Vini Jr dispara indireta para Virginia Foto/Instagram/@vinijr/@virginia Voltar

Virginia não revelou se trouxe a peça diretamente de suas últimas viagens a Madrid, e também não comentou sobre o item. A apresentadora apenas publicou uma foto da pequena brincando com o priminho na casa da família em Goiânia, enquanto ela está no Rio de Janeiro para participar de mais um ensaio como rainha de bateria na quadra da Grande Rio.

Vale lembrar que Virginia está organizando uma viagem para toda a família, incluindo os três filhos, Maria Alice, Maria Flores e José Leonardo, em Madrid. Lá, ela reencontrará o jogador pela primeira vez desde o término do romance, e levará a família inteira para conhecê-lo. A viagem está prevista para sexta-feira da próxima semana, dia 24 de outubro, conforme apurado pelo portal LeoDias.