14/10/2025
Universo POP
Kim Kardashian lança calcinha com “pelos pubianos” falsos pela Skims; item vira assunto nas redes
Foo Fighters podem fazer show gratuito em Brasília em 2026; GDF negocia com a banda
Padre nega envolvimento com noiva de fiel após ser flagrado em casa paroquial: “Ela só foi trocar de roupa”
Morre o cantor D’Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo
Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: “Não vai ser fácil”
Fiuk se revolta com vizinhos e instala barreira após invasões em sua casa

Virginia posta foto de Maria Alice com camiseta do Real Madrid, time de Vini Jr.

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
virginia-posta-foto-de-maria-alice-com-camiseta-do-real-madrid,-time-de-vini-jr.

Depois que o portal LeoDias revelou que Virginia estaria planejando uma viagem com toda a família para visitar Vini Jr. em Madri, na Espanha, a influenciadora parece ter deixado escapar uma pista da reaproximação com o jogador. Nos stories, ela mostrou a filha mais velha, Maria Alice, do relacionamento com Zé Felipe, vestindo uma camiseta do Real Madrid, time de Vinicius.

Essa não é a primeira vez que Maria Alice, primogênita de Virginia e Zé Felipe, demonstra afinidade com o futebol. A menina já apareceu usando camisetas de times anteriormente e até participou de aulas de esporte ao lado da irmã mais nova, Maria Flor. No entanto, esta é a “estreia” da menina com uma camiseta do time de Vinícius Jr.

Veja as fotos

Foto/Instagram/@virginia
Virginia mostra Maria Alice com camiseta do Real MadridFoto/Instagram/@virginia
Paulo Tauil/AgNews
Virginia chega com as filhas em Caxias para Dia das Crianças da Grande RioPaulo Tauil/AgNews
Paulo Tauil/AgNews
Virginia chega com as filhas em Caxias para Dia das Crianças da Grande RioPaulo Tauil/AgNews
Reprodução: Instagram
Virginia reflete após receber buquê misterioso: “Medo de que as coisas nunca mudem”Reprodução: Instagram
Reprodução/Instagram @virginia
Virginia ganha buquê após post de ViniReprodução/Instagram @virginia
Foto/Instagram/@vinijr/@virginia
Vini Jr dispara indireta para VirginiaFoto/Instagram/@vinijr/@virginia

Leia Também

Virginia não revelou se trouxe a peça diretamente de suas últimas viagens a Madrid, e também não comentou sobre o item. A apresentadora apenas publicou uma foto da pequena brincando com o priminho na casa da família em Goiânia, enquanto ela está no Rio de Janeiro para participar de mais um ensaio como rainha de bateria na quadra da Grande Rio.

Vale lembrar que Virginia está organizando uma viagem para toda a família, incluindo os três filhos, Maria Alice, Maria Flores e José Leonardo, em Madrid. Lá, ela reencontrará o jogador pela primeira vez desde o término do romance, e levará a família inteira para conhecê-lo. A viagem está prevista para sexta-feira da próxima semana, dia 24 de outubro, conforme apurado pelo portal LeoDias.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost