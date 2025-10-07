Virginia quebra silêncio sobre término com Vini Jr.

Horas depois de colocar um ponto final na relação com Vini Jr., Virginia Fonseca compareu ao primeiro ensaio de quadra como rainha de bateria da Grande Rio e falou mais sobre o término.

À coluna Lucas Pasin, a influencer afirmou: “Falei ‘tempo ao tempo’ porque sou educada, né? Mas acabou mesmo”. Quando questionada como é estar em meio a tantas fofocas no dia de hoje, a influencer disse não estar surpresa. “Acho que já estou até acostumada. Não me abala, não. Faz parte”, disse.

A escola de samba realizou o evento para o Carnaval 2026 na noite desta terça-feira (7/10), dando início à contagem regressiva para a folia. Após chegar atrasada na quadra, Virgínia Fonseca foi direto para o palco, no meio da bateria e sambou. Ao lado dela, a professora de samba Luciane Santinha observou a aluna.

Sobre os passos no samba virarem meme, Virginia declarou que estar se divertindo com a repercussão. “Isso que importa”, riu.

Bem humorada, a influencer brincou: “Boa noite comunidade de Caxias. A minha coreografia virou meme e tem gente até vendendo coisas com a minha coreografia. Adorei”, disse.