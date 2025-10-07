07/10/2025
Universo POP
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.

Virginia quebra silêncio sobre término com Vini Jr.

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
virginia-quebra-silencio-sobre-termino-com-vini-jr.

Horas depois de colocar um ponto final na relação com Vini Jr., Virginia Fonseca compareu ao primeiro ensaio de quadra como rainha de bateria da Grande Rio e falou mais sobre o término.

À coluna Lucas Pasin, a influencer afirmou: “Falei ‘tempo ao tempo’ porque sou educada, né? Mas acabou mesmo”. Quando questionada como é estar em meio a tantas fofocas no dia de hoje, a influencer disse não estar surpresa. “Acho que já estou até acostumada. Não me abala, não. Faz parte”, disse.

A escola de samba realizou o evento para o Carnaval 2026 na noite desta terça-feira (7/10), dando início à contagem regressiva para a folia. Após chegar atrasada na quadra, Virgínia Fonseca foi direto para o palco, no meio da bateria e sambou. Ao lado dela, a professora de samba Luciane Santinha observou a aluna.

Sobre os passos no samba virarem meme, Virginia declarou que estar se divertindo com a repercussão. “Isso que importa”, riu.

Bem humorada, a influencer brincou: “Boa noite comunidade de Caxias. A minha coreografia virou meme e tem gente até vendendo coisas com a minha coreografia. Adorei”, disse.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost