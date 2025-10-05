Virginia rebate provocação de MC Poze após gol de Vini Jr.

O suposto romance entre Virginia Fonseca e Vinicius Jr. continua movimentando as redes sociais e agora ganhou um novo capítulo com a participação de MC Poze. O funkeiro, que havia criticado o desempenho do jogador do Real Madrid e feito comentários sobre a influenciadora, acabou virando alvo de uma resposta afiada da própria Virginia.

Durante o fim de semana, Vini Jr. brilhou em campo ao marcar dois gols na vitória do Real Madrid por 3 a 1 sobre o Villarreal. Assim que o jogo acabou, Virginia fez questão de deixar um comentário em um perfil de fofocas: “Marcou um golaço, Poze”, escreveu, em tom de provocação.

A publicação rapidamente viralizou e chegou até o MC, que decidiu se explicar. “Eu falei, p*rra! Faz o V de Virgínia! Faz que ela merece! Virgínia, fica com ele! Esquece o que falei. Vocês se merecem. Ele te ama, tu ama ele”, disse Poze, aos risos.

Ele afirmou ainda que não imaginava que o comentário teria tanta repercussão e entregou ainda mais a relação de Virginia e Vini: “Agora que eu tô parando para analisar que eu tô saindo na Choquei, essas páginas assim. Qual é, eu falo, mas eu sou MC. Só falei porque é Hala Madrid, Flamengo, tudo o que é relacionado a futebol e ao meu time eu falo. Acabei revelando o bagulho. Quem tinha dúvida, não tem mais. Saí de fofoqueirão”.

Comentário deixado por Virginia Fonseca após reclamação de MC Poze do Rodo

Virginia Fonseca, MC Poze do Rodo e Vini Jr.

MC Poze do Rodo

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Para Virginia? Vini Jr. marca para o Real e manda beijinho para câmera

Alfinetada de MC Poze

Horas antes, o cantor havia se irritado com o desempenho de Vini Jr. em campo e atribuído a queda de rendimento ao envolvimento com Virginia. “Na casa do Vinicius Jr. tá assim: Virginia puxou o celular, ele se escondeu. Tá se escondendo dentro da própria casa. Deixa o cara respirar um pouco. Aí o que vai acontecer dentro de campo? Ele tá se escondendo de tu até dentro de campo, não tá fazendo mais nada”, disse Poze, em tom de crítica.

Apesar da bronca, ele negou que tenha insinuado interesse financeiro por parte da influenciadora. “Não tem por que ela ser interesseira, ela já é milionária. Mas a gente sabe como é a mídia. E errada também não tá, tá lançando perfume novo e lança já no quarto do cara para dar uma mídia e o perfume bombar também. Visionária. Mas p*rra, já bateu a meta, deixa nosso atleta respirar um pouco”, comentou.