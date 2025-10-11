Virginia recebe declaração quente de cantor: “Vai gostar da pegada”

Virginia Fonseca está bastante disputada após o fim do affair com Vini Jr. Na última sexta-feira (10/10), o cantor Manim Vaqueiro fez uma declaração para a influenciadora nas redes sociais.
O artista compartilhou um vídeo relembrando uma participação no programa de Virginia. Na ocasião, ela elogiou o perfume do cantor.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Cantor Manim Vaqueiro
Reprodução/Instagram/@manimvaqueiroo2 de 3
Cantor Manim Vaqueiro
Reprodução/Instagram/@manimvaqueiroo3 de 3
Virginia Fonseca
Reprodução/Instagram/@virginia
“Quem gosta do cheiro, provavelmente vai gostar da pegada”, disse Manim, no Instagram. Não suficiente, ele também fez um vídeo no TikTok comentando sobre o affair de Virginia com o jogador do Real Madrid.
Leia também
-
Ex-affair de Vini Jr. se revolta após ser comparada com Virginia
-
Irmã de Zé Felipe comemora o aniversário na mansão de Virginia
-
Poliana Rocha faz comentário polêmico e é atacada por fãs de Virginia
-
Detalhe indica que foi Vini Jr. quem mandou flores a Virginia. Veja!
“[Ele] mordeu ligeiro e soltou. Se eu conheço uma mulher daquela ali, segurava ela em minha vida, não soltava nunca mais. Eu com uma mulher daquela ali, para torrar o salarinho que eu tenho, é ligeiro”, declarou.
Por fim, Manim Vaqueiro criticou o fato da influenciadora ter viajado para a Espanha, local onde Vini mora. “[Aqui] não tem negócio dela viajar para fora do Brasil não. Aqui ela pega um voo para Fortaleza mesmo, ela para ali no aeroporto e eu vou buscar ela de carroça. Virginia, se você tiver solteira e quiser eu, eu quero, viu.”
Ver esta publicação no Instagram