Virginia recebe declaração quente de cantor: “Vai gostar da pegada”

Virginia Fonseca está bastante disputada após o fim do affair com Vini Jr. Na última sexta-feira (10/10), o cantor Manim Vaqueiro fez uma declaração para a influenciadora nas redes sociais.

O artista compartilhou um vídeo relembrando uma participação no programa de Virginia. Na ocasião, ela elogiou o perfume do cantor.

“Quem gosta do cheiro, provavelmente vai gostar da pegada”, disse Manim, no Instagram. Não suficiente, ele também fez um vídeo no TikTok comentando sobre o affair de Virginia com o jogador do Real Madrid.

“[Ele] mordeu ligeiro e soltou. Se eu conheço uma mulher daquela ali, segurava ela em minha vida, não soltava nunca mais. Eu com uma mulher daquela ali, para torrar o salarinho que eu tenho, é ligeiro”, declarou.

Por fim, Manim Vaqueiro criticou o fato da influenciadora ter viajado para a Espanha, local onde Vini mora. “[Aqui] não tem negócio dela viajar para fora do Brasil não. Aqui ela pega um voo para Fortaleza mesmo, ela para ali no aeroporto e eu vou buscar ela de carroça. Virginia, se você tiver solteira e quiser eu, eu quero, viu.”