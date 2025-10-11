11/10/2025
Virginia recebe declaração quente de cantor: “Vai gostar da pegada”

Escrito por Metrópoles
virginia-recebe-declaracao-quente-de-cantor:-“vai-gostar-da-pegada”

Virginia Fonseca está bastante disputada após o fim do affair com Vini Jr. Na última sexta-feira (10/10), o cantor Manim Vaqueiro fez uma declaração para a influenciadora nas redes sociais.

O artista compartilhou um vídeo relembrando uma participação no programa de Virginia. Na ocasião, ela elogiou o perfume do cantor.

3 imagensCantor Manim VaqueiroVirginia FonsecaFechar modal.1 de 3

Cantor Manim Vaqueiro

Reprodução/Instagram/@manimvaqueiroo2 de 3

Cantor Manim Vaqueiro

Reprodução/Instagram/@manimvaqueiroo3 de 3

Virginia Fonseca

Reprodução/Instagram/@virginia

“Quem gosta do cheiro, provavelmente vai gostar da pegada”, disse Manim, no Instagram. Não suficiente, ele também fez um vídeo no TikTok comentando sobre o affair de Virginia com o jogador do Real Madrid.

Leia também

“[Ele] mordeu ligeiro e soltou. Se eu conheço uma mulher daquela ali, segurava ela em minha vida, não soltava nunca mais. Eu com uma mulher daquela ali, para torrar o salarinho que eu tenho, é ligeiro”, declarou.

Por fim, Manim Vaqueiro criticou o fato da influenciadora ter viajado para a Espanha, local onde Vini mora. “[Aqui] não tem negócio dela viajar para fora do Brasil não. Aqui ela pega um voo para Fortaleza mesmo, ela para ali no aeroporto e eu vou buscar ela de carroça. Virginia, se você tiver solteira e quiser eu, eu quero, viu.”

 

Ver esta publicação no Instagram

 

Uma publicação partilhada por Manim (@manimvaqueiroo) 

