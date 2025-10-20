Virginia recebe elogio de Vini Jr. e da ex-sogra, Poliana Rocha, após mudança de visual

20/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
Virginia Fonseca surpreendeu os seguidores ao surgir loira novamente, nesta segunda-feira (20/10). A influenciadora compartilhou o resultado de sua transformação nas redes sociais e entre os diversos comentários, recebeu o elogio da ex-sogra, Poliana Rocha, e do atual affair, o jogador do Real Madrid Vini Jr.

“Oi loiro, voltei! Eu estava com saudade, pô! Mais uma mudança para nossa conta, Washington Nunnes, você é diferenciado!”, escreveu Virginia na legenda da publicação.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram @virginia
Virginia recebe elogio de Vini Jr. e Poliana RochaReprodução/Instagram @virginia
Foto/Instagram/@virginia
Virginia passa por transformação no visualFoto/Instagram/@virginia
Foto/Instagram/@virginia
Virginia passa por transformação no visualFoto/Instagram/@virginia
Foto/Instagram/@virginia
Virginia passa por transformação no visualFoto/Instagram/@virginia
Foto/Instagram/@virginia
Virginia passa por transformaçãoFoto/Instagram/@virginia

Nos comentários, a loira recebeu muitos elogios, mas dois deles chamaram atenção: Vini Jr. deixou algumas carinas apaixonadas no post da apresentadora e Poliana, mãe de Zé Felipe, aprovou a mudança de visual da ex-nora: “Amei”, escreveu.

No story do Instagram, a apresentadora do “Sabadou”, no SBT, contou que passou 21 horas no salão para realizar a transformação. “Acreditem se quiser. Chegamos ontem no salão as 10h40 da manhã e saímos hoje às 8 horas da manhã”, disse ela.

Virginia resolveu abandonar o visual com cabelo acobreado, em uma tonalidade um pouco mais escura e voltou a voltou a exibir os fios loiríssimos. Os fãs também aprovaram a nova versão da artista. “Sem igual”, escreveu uma. “Nunca mais saia desse loiro, obrigada. Te amo”, pediu outra.

