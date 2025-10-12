virginia-recebe-familiares-de-vini-jr.-para-fim-de-semana-em-mangaratiba

Tudo em família! Virginia Fonseca está curtindo dias de descanso em sua casa de praia em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Mas internautas mais atentos notaram que a influenciadora está com visitas para lá de especiais: a artista recebeu os familiares do jogador Vini Jr. para o fim de semana em sua residência.
Segundo compartilhado pelo perfil Condomínio da Fifi, no Instagram, o irmão e a sobrinha do atacante do Real Madrid apareceram ao fundo de uma das publicações de Virginia nas redes sociais.
Eles apareceram na piscina, curtindo o dia ao lado de familiares e amigos da apresentadora, enquanto Virginia Fonseca gravava um vídeo com o caçula, José Leonardo, no colo.
A aproximação entre as famílias da apresentadora e do jogador de futebol reforça a possibilidade de uma segunda chance no envolvimento amoroso entre os dois.
Em entrevista ao portal LeoDias, no último sábado (11/10), a famosa revelou com exclusividade que está disposta a tentar algo com Vini Jr., novamente: “Estou. Estou disposta a dar uma segunda chance, mas vamos ver”.
Virginia ainda contou o que achou do pedido de desculpas público do jogador, após saber das conversas entre ele e outras mulheres, divulgadas por este veículo: “Eu achei que, por mais que ele tenha errado, ele teve uma atitude de homem em me pedir desculpa, então eu achei legal da parte dele e sou grata. Eu agradeci a ele pelo texto”.