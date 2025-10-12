virginia-recebe-familiares-de-vini-jr.-para-fim-de-semana-em-mangaratiba

Tudo em família! Virginia Fonseca está curtindo dias de descanso em sua casa de praia em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Mas internautas mais atentos notaram que a influenciadora está com visitas para lá de especiais: a artista recebeu os familiares do jogador Vini Jr. para o fim de semana em sua residência.

Segundo compartilhado pelo perfil Condomínio da Fifi, no Instagram, o irmão e a sobrinha do atacante do Real Madrid apareceram ao fundo de uma das publicações de Virginia nas redes sociais.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Virginia recebe familiares de Vini Jr Reprodução/Instagram @virginia Virgínia celebra festa de Dia das Crianças na Grande Rio e lança meta: “Rumo a 2 milhões até o Carnaval!” Reprodução: Portal LeoDias Vini Jr dispara indireta para Virginia Foto/Instagram/@vinijr/@virginia Virginia Fonseca posta reflexão após pedido público de desculpas feito por Vini Jr. Reprodução: Instagram Com Virginia nas arquibancadas, Vini Jr decide e Real Madrid supera o Villarreal no Bernabéu Reprodução/X: @realmadrid @virginia Voltar

Próximo

Eles apareceram na piscina, curtindo o dia ao lado de familiares e amigos da apresentadora, enquanto Virginia Fonseca gravava um vídeo com o caçula, José Leonardo, no colo.

A aproximação entre as famílias da apresentadora e do jogador de futebol reforça a possibilidade de uma segunda chance no envolvimento amoroso entre os dois.

Em entrevista ao portal LeoDias, no último sábado (11/10), a famosa revelou com exclusividade que está disposta a tentar algo com Vini Jr., novamente: “Estou. Estou disposta a dar uma segunda chance, mas vamos ver”.

Virginia ainda contou o que achou do pedido de desculpas público do jogador, após saber das conversas entre ele e outras mulheres, divulgadas por este veículo: “Eu achei que, por mais que ele tenha errado, ele teve uma atitude de homem em me pedir desculpa, então eu achei legal da parte dele e sou grata. Eu agradeci a ele pelo texto”.