11/10/2025
Universo POP
Virginia reflete após receber buquê misterioso: “Medo de que as coisas nunca mudem”

Escrito por Portal Leo Dias
virginia-reflete-apos-receber-buque-misterioso:-“medo-de-que-as-coisas-nunca-mudem”

Virginia Fonseca compartilhou uma frase filosófica em seus stories do Instagram nesta sexta-feira (10/10), que refletia sobre mudanças. A influenciadora e empresária fez o post após receber um buquê de flores misterioso. Nas redes sociais, internautas suspeitam que o presente foi enviado por Vini Jr. que se desculpou com a famosa depois do término do affair que eles viveram.

“As pessoas têm medo de mudanças… Eu tenho medo de que as coisas nunca mudem”, a frase veio acompanhada de “áries” no título, pelo fato de Virginia ser ariana. A pessoa do signo de áries é conhecida por sua sinceridade, independência, coragem e forte espírito de liderança, sendo pioneira e determinada em buscar o que quer, embora também possa ser impulsiva e competitiva.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram
Virginia reflete após receber buquê misterioso: “Medo de que as coisas nunca mudem”Reprodução: Instagram
Reprodução: Instagram
Virginia reflete após receber buquê misterioso: “Medo de que as coisas nunca mudem”Reprodução: Instagram
Reprodução/Instagram @virginia
Virginia ganha buquê após post de ViniReprodução/Instagram @virginia
Foto: Reprodução/Instagram @virginia
Virginia Fonseca assistindo jogo do Real MadridFoto: Reprodução/Instagram @virginia
Foto: Reprodução/Instagram @virginia
Virginia Fonseca no estádio do Real MadridFoto: Reprodução/Instagram @virginia

Virginia e Vini Jr. podem reatar? Jogador planeja conversar com a influenciadora

Mesmo após o pronunciamento público em que pediu desculpas a Virginia Fonseca, o jogador Vinícius Júnior não esconde o desejo de se reconciliar com a influenciadora. De acordo com informações antecipadas por Lucas Pasin e confirmadas pelo portal LeoDias, o craque do Real Madrid estaria planejando uma viagem ao Brasil para conversar pessoalmente com a ex.

Fontes próximas ao atleta revelaram detalhes dessa possível tentativa de reconciliação. Segundo apuração exclusiva de Leo Dias, Vini Jr. pretende solicitar dois dias de folga ao Real Madrid para realizar o encontro. Todavia, o plano enfrenta resistência: o pai do jogador e sua equipe jurídica seriam contra a viagem, por acreditarem que a iniciativa pode afetar sua imagem e gerar atritos com o clube espanhol.

O breve relacionamento entre Virginia e Vinícius chegou ao fim após a divulgação de supostas conversas íntimas que o atleta teria mantido com outras mulheres.

