Virginia responde após MC Poze pedir para ela “se afastar” de Vini Jr

MC Poze do Rodo gravou um vídeo bem-humorado nas redes sociais neste sábado (4/10), enquanto acompanhava a partida do Real Madrid contra o Vilarreal pela La Liga.
No entanto, o funkeiro parece não ter ficado satisfeito com o início do desempenho de Vinicius Jr. em campo e aproveitou para alfinetar Virginia Fonseca, apontada como possível affair do craque.
Leia também
-
Virginia posa com camisa de Vini Jr. e detalhe chama atenção
-
Eder Militão entrega namoro de Virginia e Vini Jr.
-
Visita de Virginia faz Real Madrid afastar Vini Jr. de casa
-
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
O comentário de MC Poze
“Vendo esse jogo do Real Madrid aqui eu só tenho uma coisa a falar: eu pedi para a Karoline voltar para o Léo Pereira e agora estou pedindo para você, Virginia, com todo meu respeito, dentro do meu coração, deixa o Vinicius Jr. respirar um pouco, Virginia”, disse MC Poze.
O músico também comentou sobre as gravações da influenciadora na mansão do atacante, afirmando que ele “se esconde” de aparecer nas redes de Virginia: “Deixa o cara respirar um pouco. Aí, o que vai acontecer dentro de campo? Ele vai se esconder até dentro de campo”.
Voltou atrás
Pouco tempo depois, MC Poze voltou atrás, após Vini Jr. marcar um gol contra o Villarreal. “Eu falei, porra, faz o V de Virginia!”, gritou ele enquanto filmava a TV transmitindo a partida. Em seguida, o atacante marcou mais um gol, deixando o funkeiro em polvorosa.
O recado de Virginia Fonseca
Os vídeos de MC Poze viralizaram nas redes sociais e Virginia Fonseca decidiu interagir. Ela deixou um comentário em uma página de celebridades no Instagram, que repercutia a reclamação do cantor antes do gol de Vini Jr.:
“MARCOU UM GOLAÇOOOO, POZEEE!”, escreveu a influenciadora em caixa alta.
8 imagensFechar modal.1 de 8
Comentário deixado por Virginia Fonseca após reclamação de MC Poze do Rodo.
Reprodução/Internet.2 de 8
3 de 8
Reprodução/Instagram4 de 8
5 de 8
Virginia Fonseca e Vini Jr.
Reprodução/Redes sociais.6 de 8
Para Virginia? Vini Jr. marca para o Real e manda beijinho para câmera
Maria Gracia Jimenez/Soccrates /Getty Images7 de 8
Militão “confirma” romance de Vini Jr. e Virginia: “Casal favorito”
Aitor Alcalde/Getty Images e reprodução/Instagram8 de 8
Virginia Fonseca e Vini Jr.
Reprodução/Redes sociais.
VEJA: Poze do Rodo pede para Virgínia ‘devolver’ Vini Jr. dizendo que ele está ruim em campo.
— CHOQUEI (@choquei) October 4, 2025
VEJA: Poze do Rodo comemora após Vini Jr. fazer um gol durante jogo: “Esquece o que eu disse Virgínia”. pic.twitter.com/eOqCPUNSqJ
— CHOQUEI (@choquei) October 4, 2025