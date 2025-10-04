Virginia responde após MC Poze pedir para ela “se afastar” de Vini Jr

MC Poze do Rodo gravou um vídeo bem-humorado nas redes sociais neste sábado (4/10), enquanto acompanhava a partida do Real Madrid contra o Vilarreal pela La Liga.

No entanto, o funkeiro parece não ter ficado satisfeito com o início do desempenho de Vinicius Jr. em campo e aproveitou para alfinetar Virginia Fonseca, apontada como possível affair do craque.

O comentário de MC Poze

“Vendo esse jogo do Real Madrid aqui eu só tenho uma coisa a falar: eu pedi para a Karoline voltar para o Léo Pereira e agora estou pedindo para você, Virginia, com todo meu respeito, dentro do meu coração, deixa o Vinicius Jr. respirar um pouco, Virginia”, disse MC Poze.

O músico também comentou sobre as gravações da influenciadora na mansão do atacante, afirmando que ele “se esconde” de aparecer nas redes de Virginia: “Deixa o cara respirar um pouco. Aí, o que vai acontecer dentro de campo? Ele vai se esconder até dentro de campo”.

Voltou atrás

Pouco tempo depois, MC Poze voltou atrás, após Vini Jr. marcar um gol contra o Villarreal. “Eu falei, porra, faz o V de Virginia!”, gritou ele enquanto filmava a TV transmitindo a partida. Em seguida, o atacante marcou mais um gol, deixando o funkeiro em polvorosa.

O recado de Virginia Fonseca

Os vídeos de MC Poze viralizaram nas redes sociais e Virginia Fonseca decidiu interagir. Ela deixou um comentário em uma página de celebridades no Instagram, que repercutia a reclamação do cantor antes do gol de Vini Jr.:

“MARCOU UM GOLAÇOOOO, POZEEE!”, escreveu a influenciadora em caixa alta.

Comentário deixado por Virginia Fonseca após reclamação de MC Poze do Rodo.

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Para Virginia? Vini Jr. marca para o Real e manda beijinho para câmera

Militão “confirma” romance de Vini Jr. e Virginia: “Casal favorito”

Virginia Fonseca e Vini Jr.

VEJA: Poze do Rodo pede para Virgínia ‘devolver’ Vini Jr. dizendo que ele está ruim em campo. pic.twitter.com/OeqXecRxaX — CHOQUEI (@choquei) October 4, 2025