Virginia responde influencer após piada sobre namoro com Vini Jr.

Virginia Fonseca reagiu com bom humor a um vídeo de um influenciador digital que resolveu brincar com o anúncio do namoro da apresentadora com Vini Jr.
O criador de conteúdo Stenio Girardelli, conhecido na web como Láctea, aproveitou a grande repercussão da novidade para gravar um vídeo humorístico. No conteúdo, ele aparece deitado na cama enquanto uma imagem de Vini Jr. surge na tela, simulando um beijo, como se o jogador estivesse tentando beijá-lo.
Brincando, Stenio declarou: “Que que é isso, Vini? Cê é doido, fi? Cê namora! Para, Vini. Você é doido? Ele tá querendo me beijar, Vini Jr. Você tá namorando, vamos parar”, disse.
Virginia respondeu
Nos comentários do post, Virginia Fonseca marcou presença e reagiu com leveza à brincadeira, deixando emojis de risada na publicação.
Virginia reagiu com bom humor a brincadeira de influenciador.
Virginia Fonseca posa séria com cabelos soltos
Virginia Fonseca mostra presente de Vini Jr.: “Ganhei do meu gato”
Virginia e Vini Jr.
Virginia Fonseca e Vini Jr.
Virginia e Vini Jr.
Vini Jr. e Virginia Fonseca estavam juntos em Mônaco
Anúncio de namoro
O pedido de namoro de Vini Jr. para Virginia Fonseca, na terça-feira (28/10), causou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais.
Em poucas horas, a publicação foi curtida por 11,3 milhões de pessoas e recebeu mais de 1,1 milhão de comentários.
Amigo de Zé Felipe reagiu
Entre tantas reações, uma em especial chamou atenção: João Victor curtiu o post da ex de seu melhor amigo.
A reação de João Victor
O gesto repercutiu, sobretudo, porque o empresário já havia revelado publicamente ter sido cortado da festa de aniversário de José Leonardo, dando a entender que não foi convidado para a celebração por decisão de Virginia.
Além disso, na recente festa de três anos de Maria Flor, João Victor também não compareceu. Vale lembrar que ele é padrinho de Maria Alice, filha primogênita de Virginia e Zé Felipe.