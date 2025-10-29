Virginia responde influencer após piada sobre namoro com Vini Jr.

29/10/2025
Escrito por Metrópoles
Virginia Fonseca reagiu com bom humor a um vídeo de um influenciador digital que resolveu brincar com o anúncio do namoro da apresentadora com Vini Jr.

O criador de conteúdo Stenio Girardelli, conhecido na web como Láctea, aproveitou a grande repercussão da novidade para gravar um vídeo humorístico. No conteúdo, ele aparece deitado na cama enquanto uma imagem de Vini Jr. surge na tela, simulando um beijo, como se o jogador estivesse tentando beijá-lo.

Brincando, Stenio declarou: “Que que é isso, Vini? Cê é doido, fi? Cê namora! Para, Vini. Você é doido? Ele tá querendo me beijar, Vini Jr. Você tá namorando, vamos parar”, disse.

Virginia respondeu

Nos comentários do post, Virginia Fonseca marcou presença e reagiu com leveza à brincadeira, deixando emojis de risada na publicação.

Virginia reagiu com bom humor a brincadeira de influenciador.

Virginia Fonseca posa séria com cabelos soltos

Virginia Fonseca mostra presente de Vini Jr.: “Ganhei do meu gato”

Virginia e Vini Jr.

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Virginia e Vini Jr.

Vini Jr. e Virginia Fonseca estavam juntos em Mônaco

Anúncio de namoro

O pedido de namoro de Vini Jr. para Virginia Fonseca, na terça-feira (28/10), causou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais.

Em poucas horas, a publicação foi curtida por 11,3 milhões de pessoas e recebeu mais de 1,1 milhão de comentários.

Amigo de Zé Felipe reagiu

Entre tantas reações, uma em especial chamou atenção: João Victor curtiu o post da ex de seu melhor amigo.

A reação de João Victor

O gesto repercutiu, sobretudo, porque o empresário já havia revelado publicamente ter sido cortado da festa de aniversário de José Leonardo, dando a entender que não foi convidado para a celebração por decisão de Virginia.

Além disso, na recente festa de três anos de Maria Flor, João Victor também não compareceu. Vale lembrar que ele é padrinho de Maria Alice, filha primogênita de Virginia e Zé Felipe.

