Virginia revela com quantas pessoas ficou após término com Zé Felipe

Virginia Fonseca, de 26 anos, comentou neste sábado (11/10), que beijou apenas uma pessoa depois da separação com o sertanejo, Zé Felipe, de 27 anos, em maio deste ano.

Leia também

A influencer estava vivendo uma relação com o jogador de futebol Vinícius Júnior, mas o affair acabou após conversas do jogador com outras mulheres vazarem nas redes sociais.

Durante o programa Sabadou, que a influencer apresenta, Virginia foi questionada pela convidada Giovanna Chaves: “Nessa onda solteira você já teve algum contatinho ou contatinhos?”

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Em meio a rumores de reconciliação, Vini Jr. reage à foto de Virginia

Instagram/Reprodução 2 de 6

Virginia com seus filhos

Instagram/Reprodução 3 de 6

Vini Jr. e Virginia Fonseca estava vivendo um affair e romperam

Instagram/Reprodução 4 de 6

Vini Jr. e Virginia Fonseca

Reprodução/Redes Sociais 5 de 6

Virginia com amigas na sauna de Vini Jr.

Reprodução/Instagram 6 de 6

Vini Jr. e Virginia Fonseca romperam o romance após exposed de conversas do jogador com outras mulheres

Instagram/Reprodução

Virginia respondeu prontamente: “Só tem um. Depois que fiquei solteira, beijei uma pessoa só. E é só um mesmo.”

Após o comentário, internautas reagiram a declaração, comentando que ele deveria estar “gostando” do jogador.