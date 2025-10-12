12/10/2025
Virginia revela com quantas pessoas ficou após término com Zé Felipe

Escrito por Metrópoles
Virginia Fonseca, de 26 anos, comentou neste sábado (11/10), que beijou apenas uma pessoa depois da separação com o sertanejo, Zé Felipe, de 27 anos, em maio deste ano.

A influencer estava vivendo uma relação com o jogador de futebol Vinícius Júnior, mas o affair acabou após conversas do jogador com outras mulheres vazarem nas redes sociais.

Durante o programa Sabadou, que a influencer apresenta, Virginia foi questionada pela convidada Giovanna Chaves: “Nessa onda solteira você já teve algum contatinho ou contatinhos?”

Virginia respondeu prontamente: “Só tem um. Depois que fiquei solteira, beijei uma pessoa só. E é só um mesmo.”

Após o comentário, internautas reagiram a declaração, comentando que ele deveria estar “gostando” do jogador.

