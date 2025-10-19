Virginia revela que Felipe Amorim será uma das atrações da festa de 3 anos de Maria Flor

O aniversário de 3 anos de Maria Flor, filha do meio de Virginia Fonseca e Zé Felipe, está se aproximando, e a influenciadora revelou mais um detalhe da celebração no último sábado (19/10). Uma das atrações da festa será ninguém menos que Felipe Amorim, cantor de hits que fazem parte do dia a dia da família.
A novidade foi compartilhada em um Stories no Instagram. Em um vídeo gravado ao lado da pequena, Virginia contou a ela que o cantor seria uma das atrações. Floflor, como a menina também é chamada, reagiu com entusiasmo e, em seguida, dançou ao lado de Virginia e dos
irmãos ao som da música “Eu Vou na Sua Casa”.
“Simplesmente chamei o Felipe Amorim pra cantar na festa da ‘Floflo’ kkkkk e ele topou”, escreveu Virginia na legenda do registro.
Nos últimos dias, Virginia também revelou outreas nformações da festa da pequena, incluindo o tema, que será Cinderela, a identidade visual do evento e algumas informações sobre o vestido de Maria Flor.