19/10/2025
Universo POP
Virginia revela que Felipe Amorim será uma das atrações da festa de 3 anos de Maria Flor

O aniversário de 3 anos de Maria Flor, filha do meio de Virginia Fonseca e Zé Felipe, está se aproximando, e a influenciadora revelou mais um detalhe da celebração no último sábado (19/10). Uma das atrações da festa será ninguém menos que Felipe Amorim, cantor de hits que fazem parte do dia a dia da família.

A novidade foi compartilhada em um Stories no Instagram. Em um vídeo gravado ao lado da pequena, Virginia contou a ela que o cantor seria uma das atrações. Floflor, como a menina também é chamada, reagiu com entusiasmo e, em seguida, dançou ao lado de Virginia e dos
irmãos ao som da música “Eu Vou na Sua Casa”.

Reprodução (Instagram)
Virginia revela que Felipe Amorim será uma das atrações da festa de 3 anos de Maria FlorReprodução (Instagram)
Foto: Instagram @gustavozima
Virginia atinge 53 milhões de seguidores, equivalente a 670 Maracanãs lotadosFoto: Instagram @gustavozima
Paulo Tauil/AgNews
Virginia chega com as filhas em Caxias para Dia das Crianças da Grande RioPaulo Tauil/AgNews
Paulo Tauil/AgNews
Virginia chega com as filhas em Caxias para Dia das Crianças da Grande RioPaulo Tauil/AgNews

“Simplesmente chamei o Felipe Amorim pra cantar na festa da ‘Floflo’ kkkkk e ele topou”, escreveu Virginia na legenda do registro.

Nos últimos dias, Virginia também revelou outreas nformações da festa da pequena, incluindo o tema, que será Cinderela, a identidade visual do evento e algumas informações sobre o vestido de Maria Flor.

