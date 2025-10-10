Virginia se declara para irmã de Zé Felipe: “Amo você”

10/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
virginia-se-declara-para-irma-de-ze-felipe:-"amo-voce"

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou, nesta sexta-feira (10/10), uma homenagem para a ex-cunhada, Monyque Isabella. A irmã de Zé Felipe, ex-marido da loira, completa 34 anos na data. A festa de aniversário, inclusive, foi na casa de praia da empresária, em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, a Rainha de Bateria da Grande Rio se declarou, “Isa Costa do agro, amo você muito! Que Deus abençoe sua vida sempre. Te desejo as melhores coisas do mundo”. Mais cedo, ela já havia compartilhado uma mensagem de felicitação: “Hoje é o dia dela!! Te amo Monyque Isabella”.

Veja as fotos

Reprodução Instagram
Reprodução Instagram
Reprodução Instagram Monyque Isabella Costa
Reprodução Instagram Monyque Isabella Costa
Reprodução
Monyque IsabellaReprodução
Monyque Isabella Costa e Zé Felipe - Foto: Reprodução/Instagram
Monyque Isabella Costa e Zé Felipe – Foto: Reprodução/Instagram
Reprodução/Instagram
Monyque Isabella posa com José LeonardoReprodução/Instagram

Virginia ainda mostrou a mesa de café da manhã feita em comemoração ao aniversário. Além da irmã de Zé Felipe, outras amigas da influenciadora foram passar o final de semana no local, como a assessora Maressa, Duda Freire, Hebert Gomes, Lidia Souza – esta última amiga de Vini Jr. – e os três filhos do ex-casal, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor de quase 3 anos, e José Leonardo, de 1 ano.

Vale lembrar que, além de amigas e ex-cunhadas, a empresária e Monyque também são comadres. A filha do cantor Leonardo foi escolhida para ser madrinha do caçula da família. Na época da chegada do pequeno, ainda em 2024, ela compartilhou: “Melhor presente que eu poderia ganhar! Sua madrinha já te amava antes de te conhecer, agora mais ainda. Que Deus te proteja e guie seus passos”.

Monyque é a filha “número dois” do sertanejo. Ela é fruto da relação dele com Sandra Helena. Ela é irmã dos cantores Pedro Leonardo, Matheus Vargas e Zé Felipe, além da youtuber Jéssica Beatriz e do ator João Guilherme. Ao contrário do restante da família, ela não optou pela carreira artística e se formou em Relações Internacionais.

