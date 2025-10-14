14/10/2025
Virginia se diverte em jogo de beach tennis com Netinho, irmão de Vini Jr.

Escrito por Portal Leo Dias
Virginia já está se enturmando com a família de Vini Jr.! Nesta terça-feira (14/10), a apresentadora aproveitou o dia no Rio de Janeiro para jogar algumas partidas de beach tennis antes de mais um ensaio na Grande Rio. O que realmente chamou atenção, porém, foi o parceiro de quadra: ninguém menos que Netinho, irmão do camisa 7 do Real Madrid, ou seria o futuro cunhado da influenciadora?

Nos stories do Instagram, Virginia compartilhou um vídeo em que aparecia jogando tênis de praia ao lado de Netinho, irmão de Vini Jr., contra Tainá Militão, esposa do jogador Éder Militão, do Real Madrid. As duas se tornaram amigas durante a última visita da influenciadora a Madri, e agora Tainá retribuiu a visita no Rio de Janeiro.

Veja as fotos

Foto/Instagram/@Virginia
Virginia com irmão de Vini Jr., NetinhoFoto/Instagram/@Virginia
Foto/Instagram/@Virginia
Virginia com irmão de Vini Jr., NetinhoFoto/Instagram/@Virginia
Foto/Instagram/@vinijr/@virginia
Vini Jr dispara indireta para VirginiaFoto/Instagram/@vinijr/@virginia
Reprodução/TikTok @vinijr
Vini Jr. posta 1° vídeo ao lado de VirginiaReprodução/TikTok @vinijr
Reprodução: Instagram/@virginia
Virginia usou camisa 7, de Vini Jr., para assistir a partidaReprodução: Instagram/@virginia
Foto: Reprodução/Instagram @virginia
Virginia Fonseca no estádio do Real MadridFoto: Reprodução/Instagram @virginia

Apesar da parceria, os dois acabaram levando a pior na partida. Virginia publicou uma selfie ao lado de Netinho e brincou na legenda: “Perdemos”. Como prenda, os dois atravessaram a quadra de areia de joelhos. “Humilhação do dia. O Brasil perdeu e eu também”, escreveu ela, em tom bem-humorado, relembrando o resultado do jogo contra o Japão.

Vale lembrar que Virginia e Vini Jr. viveram um breve romance após o término do casamento da influenciadora com Zé Felipe, com direito a três viagens para Madri. No entanto, a loira decidiu colocar um ponto final na relação depois que o portal LeoDias revelou que o jogador continuava conversando com outras mulheres durante o affair.

Mas tudo mudou quando Vinicius publicou um pedido de desculpas em seu Instagram e enviou um buquê de flores com uma carta escrita à mão para Virginia, no Brasil. Após o gesto, a influenciadora concedeu uma nova entrevista ao portal LeoDias e admitiu que estava considerando dar outra chance ao atleta: “A gente tá… Deixa aí no tempo! A gente está conversando, e vamos ver”, declarou.

