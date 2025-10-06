06/10/2025
Universo POP
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Cantor acreano lança videoclipe de estreia em produção independente com clipe em plano sequência
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos

Virginia se empolga com música e dispara: “Se meu coração não é o seu lugar, desocupa”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
virginia-se-empolga-com-musica-e-dispara:-“se-meu-coracao-nao-e-o-seu-lugar,-desocupa”

Virginia Fonseca, influenciadora digital e ex-esposa de Zé Felipe, atualmente vivendo um romance com Vini Jr., surgiu na noite desta segunda-feira (6/10) bastante empolgada, interpretando de corpo e alma uma música do ex-cunhado Matheus Vargas. Em um dos trechos, a loira canta que “é loucura deixar um solteiro preso, se lugar de solteiro é na rua, na bagunça e pegando gente nua”. Colocando o gogó para jogo, a apresentadora ainda enfatiza: “Ou você me solta ou você me segura”.

Em outro momento, ela dispara: “Se meu coração não é mais o seu lugar, desocupa”. O vídeo dividiu opiniões entre internautas e foi visto como uma cutucada por parte da blogueira, que está em uma nova fase da vida pessoal. No último final de semana, a comunicadora esteve no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, capital da Espanha, acompanhando o amado Vinícius Júnior em campo pelo Real Madrid contra o Villarreal, prestando todo o seu apoio ao esportista.

Veja as fotos

Foto: Reprodução/Instagram @virginia
Virginia Fonseca no estádio do Real MadridFoto: Reprodução/Instagram @virginia
Foto: Reprodução/Instagram @virginia
Virginia Fonseca assistindo jogo do Real MadridFoto: Reprodução/Instagram @virginia
Foto: Reprodução/Instagram @virginia
Virginia se reúne com Tainá Castro e Éder MilitãoFoto: Reprodução/Instagram @virginia
Foto: Reprodução/Instagram @virginia
Virginia Fonseca e Maria FlorFoto: Reprodução/Instagram @virginia

Leia Também

Ainda na data de hoje, a estrela da emissora do eterno “dono do baú” compartilhou seu reencontro com os filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, radiante ao lado dos pequeninos que a aguardavam no Brasil: “Segundou com eles”, escreveu, apelidando as crianças de Corujita, Goido e Arco-Íris. Separado desde maio do cantor Zé Felipe, o herdeiro de Leonardo está vivendo um relacionamento com a sertaneja Ana Castela, popularmente chamada pelos fãs e amigos próximos de Boiadeira.

Nos últimos dias, os pombinhos viajaram com a família do músico para o Pantanal e se tornaram a sensação do universo digital, com todos os olhares voltados para eles. Enquanto isso, em solo internacional, a empresária estava hospedada na casa do atleta para acompanhar seu desempenho em campo e curtir alguns dias de descanso ao lado do parceiro.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost