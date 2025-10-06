Virginia se empolga com música e dispara: “Se meu coração não é o seu lugar, desocupa”

Virginia Fonseca, influenciadora digital e ex-esposa de Zé Felipe, atualmente vivendo um romance com Vini Jr., surgiu na noite desta segunda-feira (6/10) bastante empolgada, interpretando de corpo e alma uma música do ex-cunhado Matheus Vargas. Em um dos trechos, a loira canta que “é loucura deixar um solteiro preso, se lugar de solteiro é na rua, na bagunça e pegando gente nua”. Colocando o gogó para jogo, a apresentadora ainda enfatiza: “Ou você me solta ou você me segura”.

Em outro momento, ela dispara: “Se meu coração não é mais o seu lugar, desocupa”. O vídeo dividiu opiniões entre internautas e foi visto como uma cutucada por parte da blogueira, que está em uma nova fase da vida pessoal. No último final de semana, a comunicadora esteve no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, capital da Espanha, acompanhando o amado Vinícius Júnior em campo pelo Real Madrid contra o Villarreal, prestando todo o seu apoio ao esportista.

Virginia Fonseca no estádio do Real Madrid Foto: Reprodução/Instagram @virginia Virginia Fonseca assistindo jogo do Real Madrid Foto: Reprodução/Instagram @virginia Virginia se reúne com Tainá Castro e Éder Militão Foto: Reprodução/Instagram @virginia Virginia Fonseca e Maria Flor Foto: Reprodução/Instagram @virginia

Ainda na data de hoje, a estrela da emissora do eterno “dono do baú” compartilhou seu reencontro com os filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, radiante ao lado dos pequeninos que a aguardavam no Brasil: “Segundou com eles”, escreveu, apelidando as crianças de Corujita, Goido e Arco-Íris. Separado desde maio do cantor Zé Felipe, o herdeiro de Leonardo está vivendo um relacionamento com a sertaneja Ana Castela, popularmente chamada pelos fãs e amigos próximos de Boiadeira.

Nos últimos dias, os pombinhos viajaram com a família do músico para o Pantanal e se tornaram a sensação do universo digital, com todos os olhares voltados para eles. Enquanto isso, em solo internacional, a empresária estava hospedada na casa do atleta para acompanhar seu desempenho em campo e curtir alguns dias de descanso ao lado do parceiro.