29/10/2025
Virginia se torna a 3ª mulher mais seguida do Brasil após anúncio de namoro com Vini Jr.

Escrito por Portal Leo Dias
Poderosa! Virginia Fonseca segue crescendo nas redes sociais e acaba de se tornar a terceira mulher mais seguida do país, após anunciar o namoro com o jogador de futebol Vinicius Jr, na última terça-feira (28/10). A influenciadora conquistou a posição ao ultrapassar o número de seguidores da atriz Larissa Manoela.

Na última terça-feira (29/10), Virginia oficializou o namoro com Vini Jr e desde então ganhou mais de 500 mil seguidores nas redes sociais. Atualmente, ela acumula 53,6 milhões de admiradores. A marca ultrapassa os 53,4 milhões de Larissa Manoela, que até então ocupava o terceiro lugar.

Além disso, a influenciadora se destacou ao se tornar a segunda mais seguida do time de “esposas e namoradas” de jogadores de futebol – perdendo apenas para Georgina Rodríguez, a noiva de Cristiano Ronaldo.

Virginia deixou para trás Bruna Biancardi, mulher de Neymar, com 14,4 milhões e até a mulher de Lionel Messi, Antonella Roccuzzo – que contabiliza 39,9 milhões de seguidores no Instagram.

A apresentadora foi pedida em namoro pelo jogador do Real Madrid com uma surpresa romântica realizada em Mônaco, na última terça-feira (28/10). O momento especial teve direito a flores, balões e joias de compromisso.

