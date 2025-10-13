Virginia será multada pela Marinha após pilotar jet-ski sem colete

A influenciadora Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais após ser vista pilotando um jet-ski em Mangaratiba (RJ) sem o uso de colete salva-vidas e sem a habilitação náutica exigida por lei.

Ela passou o fim de semana em sua casa no condomínio Portobelo, um dos endereços mais luxuosos da Costa Verde fluminense, acompanhada das amigas Duda Freire e Lídia Souza, além dos filhos.

As imagens da diversão no mar foram publicadas pelas próprias influenciadoras e chamaram a atenção dos internautas.

Irregularidades

Segundo informações confirmadas pela Marinha do Brasil à Coluna Andrei Lara, do Jornal O Dia, a Delegacia da Capitania dos Portos em Itacuruçá (DelItacuruçá) recebeu, na tarde desta segunda-feira (13/10), uma denúncia envolvendo a condução de moto aquática sem o uso de equipamentos obrigatórios de segurança, em Mangaratiba.

Durante a apuração, a Marinha constatou que o veículo aquático utilizado não possuía identificação visual e estava sendo conduzido por uma pessoa sem habilitação, transportando ainda dois passageiros — todos sem coletes salva-vidas.

Diante das irregularidades, a instituição confirmou que a empresa responsável pela moto aquática será autuada por três infrações, conforme determina a NORMAM-212/DPC. As penalidades aplicadas seguem o que prevê o RLESTA (Decreto nº 2.596/1998), que inclui multas e outras sanções administrativas.

Ainda de acordo com informações do colunista, Virginia Fonseca também será multada pela Marinha.

Virginia Fonseca é dona da marca WePink

A empresa de Virginia Fonseca coleciona queixas na web e no Procon

Virginia Fonseca faz propaganda de um de seus perfumes

MP aciona empresa de Virginia Fonseca na Justiça para impedir vendas por live

Em meio a rumores de reconciliação, Vini Jr. reage à foto de Virginia

Virginia

Ludmilla também foi multada

A Marinha reforçou, em nota oficial, a importância da navegação segura e da posse de habilitação válida, além do uso de colete salva-vidas e do respeito às normas de segurança marítima.

O caso lembra o episódio recente envolvendo a cantora Ludmilla, que foi multada em mais de R$ 4 mil por pilotar um jet-ski nas mesmas condições — também na Costa Verde. O condomínio Portobelo, onde Virginia possui residência, é conhecido por abrigar celebridades e empresários do alto escalão.