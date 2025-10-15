15/10/2025
Universo POP
Virginia vence liminar contra perfis com IA, mas relata “gambiarra” de haters e novos ataques com Vini Jr.
Piloto é acusado de estuprar enfermeira de Michael Schumacher; caso veio à tona nesta quarta
“Menino ‘adotado’” por Poliana e Leonardo fala pela 1ª vez e dá sua versão: “Minha mãe sabia”
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta quarta-feira
Kim Kardashian lança calcinha com “pelos pubianos” falsos pela Skims; item vira assunto nas redes
Foo Fighters podem fazer show gratuito em Brasília em 2026; GDF negocia com a banda
Padre nega envolvimento com noiva de fiel após ser flagrado em casa paroquial: “Ela só foi trocar de roupa”
Morre o cantor D’Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial

Virginia vence liminar contra perfis com IA, mas relata “gambiarra” de haters e novos ataques com Vini Jr.

Juiz determinou suspensão de seis contas que publicavam imagens geradas por IA; influencer diz que administradores trocaram @ e seguiram postando — até com “teste de gravidez”

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A influenciadora Virginia Fonseca obteve uma liminar na 30ª Vara Cível do Foro Central do TJSP (01/10) determinando que o Facebook/Instagram suspendesse seis perfis que divulgavam imagens geradas por IA envolvendo seu nome e o de Vini Jr.. A plataforma informou à Justiça que as contas foram removidas, mas, em nova petição, Virginia afirma que os responsáveis burlaram a ordem: teriam apenas trocado os nomes de usuário, mantendo a produção e a circulação dos conteúdos falsos.

Reprodução

O que mudou após a liminar

  • Remoções iniciais: o Facebook comunicou a derrubada dos perfis listados.

  • Nova denúncia de Virginia: perfis reapareceram com @ diferentes, repetindo a prática.

  • Novas postagens citadas: imagens de IA com “teste de gravidez” e viagem em jatinho com flores, sugerindo falsamente um relacionamento.

Argumento da influencer

Virginia sustenta tratar-se de fraude digital e diz ter fornecido novos identificadores à plataforma para suspensão imediata. A defesa pede medidas adicionais para coibir a reiteração, dado o contorno à decisão judicial.

Contexto

  • A ação, proposta em setembro, apontou perfis que se apresentavam como “fã-clubes”, mas que, segundo a autora, propagavam desinformação com imagens sintéticas (IA) para gerar engajamento.

  • O caso expõe um problema recorrente: reincidência por mudança de @, o que exige monitoramento e cumprimento continuado das ordens.

Nota legal: o processo segue em curso. Os fatos narrados decorrem de peças judiciais e relatos públicos; eventuais responsabilizações dependem de decisão final.

Fontes: Coluna Fábia Oliveira; peças do processo na 30ª Vara Cível do Foro Central do TJSP.
✍️ Redigido por ContilNet Notícias

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost