Virginia vence liminar contra perfis com IA, mas relata “gambiarra” de haters e novos ataques com Vini Jr.

A influenciadora Virginia Fonseca obteve uma liminar na 30ª Vara Cível do Foro Central do TJSP (01/10) determinando que o Facebook/Instagram suspendesse seis perfis que divulgavam imagens geradas por IA envolvendo seu nome e o de Vini Jr.. A plataforma informou à Justiça que as contas foram removidas, mas, em nova petição, Virginia afirma que os responsáveis burlaram a ordem: teriam apenas trocado os nomes de usuário, mantendo a produção e a circulação dos conteúdos falsos.

O que mudou após a liminar

Remoções iniciais: o Facebook comunicou a derrubada dos perfis listados.

Nova denúncia de Virginia: perfis reapareceram com @ diferentes , repetindo a prática.

Novas postagens citadas: imagens de IA com “teste de gravidez” e viagem em jatinho com flores, sugerindo falsamente um relacionamento.

Argumento da influencer

Virginia sustenta tratar-se de fraude digital e diz ter fornecido novos identificadores à plataforma para suspensão imediata. A defesa pede medidas adicionais para coibir a reiteração, dado o contorno à decisão judicial.

Contexto

A ação, proposta em setembro , apontou perfis que se apresentavam como “fã-clubes”, mas que, segundo a autora, propagavam desinformação com imagens sintéticas (IA) para gerar engajamento.

O caso expõe um problema recorrente: reincidência por mudança de @, o que exige monitoramento e cumprimento continuado das ordens.

Nota legal: o processo segue em curso. Os fatos narrados decorrem de peças judiciais e relatos públicos; eventuais responsabilizações dependem de decisão final.

Fontes: Coluna Fábia Oliveira; peças do processo na 30ª Vara Cível do Foro Central do TJSP.

✍️ Redigido por ContilNet Notícias