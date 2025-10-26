26/10/2025
Universo POP
Virginia vibra em clássico do Real Madrid e comemora gol do time de Vini Jr.: “Hala Madrid”

Escrito por Portal Leo Dias
virginia-vibra-em-classico-do-real-madrid-e-comemora-gol-do-time-de-vini-jr.:-“hala-madrid”

Neste domingo (26/10), Real Madrid e Barcelona protagonizam mais um clássico no estádio Santiago Bernabéu, em Madri. E quem não ficou de fora foi Virginia! A influenciadora acompanha o jogão direto do camarote, e em um vídeo compartilhado por uma amiga, ela vibrou após um gol do time de Vini Jr., que acabou sendo anulado. “Hala, Madrid!”, gritou empolgada, sem imaginar que o lance seria impedido.

Aos domingos, Virginia fez uma promessa e deixou de usar o celular. Por isso, a influenciadora não compartilhou nenhuma das publicações relacionadas ao jogo. No entanto, a melhor amiga, Duda Freire, mostrou a reação da loira ao primeiro gol da partida, marcado por Mbappé. Mesmo não sendo Vini Jr, a famosa vibrou com a conquista, que acabou sendo anulada logo depois.

Veja as fotos

Foto/Instagram
Virginia vibra em gol do Real MadridFoto/Instagram
Foto/Instagram
Virginia vibra em gol do Real MadridFoto/Instagram
Foto/Portal LeoDias
Virginia comenta um possível pedido de namoro de Vini JrFoto/Portal LeoDias
Virginia falou com a reportagem do Portal LeoDias ao desembarcar em Madri / Portal LeoDias
Virginia falou com a reportagem do Portal LeoDias ao desembarcar em Madri / Portal LeoDias
Foto/Portal LeoDias
Virginia abre o jogo sobre viagem a MadriFoto/Portal LeoDias
Foto/Instagram/@virginia
Virginia passa por transformação no visualFoto/Instagram/@virginia

Após o impedimento, o Real Madrid conseguiu marcar mais um gol, e a Virginia voltou a comemorar. A influenciadora vibrou ainda mais em um segundo vídeo compartilhado por Duda: “Hala Madrid!”, disparou novamente. Vale lembrar que a loira já havia confirmado sua presença no jogo e afirmou que estava na expectativa para ver o time de Vini Jr. vencer em entrevista ao portal LeoDias.

“Tomara que o Real ganhe, né? Tô torcendo, vai dar certo (…) Tomara que tenha, né (gol de Vini Jr.)?”, comentou Virginia.

Além disso, esta é a quarta viagem de Virginia a Madrid, na Espanha, e a primeira desde que ela havia oficializado o término do breve romance com Vini Jr. No entanto, após o jogador publicar um pedido de desculpas nas redes sociais e enviar flores, ela reconsiderou e decidiu dar uma nova chance ao atleta. Até o momento, no entanto, não houve confirmação oficial se os dois já se encontraram e conversaram.

