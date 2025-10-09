Virginia vira assunto mundial após pronunciamento de Vini Jr.

A influência digital de Virginia Fonseca ultrapassou os limites de seus quase 53 milhões de seguidores no Instagram na noite dessa quarta-feira (8/10). O nome da criadora de conteúdo viralizou depois que Vinícius Júnior publicou nos Stories uma carta aberta pedindo desculpas à ex-mulher de Zé Felipe.
Minutos após o post do jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira, internautas do mundo inteiro começaram a procurar quem era a influenciadora brasileira citada no desabafo.
A movimentação foi tamanha que o nome de Virginia disparou no Google Trends, atingindo o topo da escala de interesse, que vai de 0 a 100.
Antes da publicação de Vini Jr., as buscas estavam em 52 pontos. Cerca de 20 minutos depois, já com o post no ar, o nome dela alcançou 100 pontos.
Após ter prints de conversas vazados por uma modelo brasileira com quem mantinha contato durante o romance com Virginia, o atleta reconheceu erros, pediu desculpas a influenciadora e falou sobre o que aprendeu com a situação.