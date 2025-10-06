06/10/2025
Universo POP
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni

Virginia vira notícia internacional após acompanhar Vini Jr. em jogo do Real Madrid

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
virginia-vira-noticia-internacional-apos-acompanhar-vini-jr.-em-jogo-do-real-madrid

Virginia Fonseca agora é notícia internacional! A influenciadora virou assunto nos tabloides após ser vista circulando por Madri ao lado de Vini Jr. O encontro repercutiu tanto que veículos espanhóis, franceses e até americanos já voltaram suas atenções para a apresentadora, que é apontada como “suposta namorada” do atleta fora do Brasil.

Ao que tudo indica, a influenciadora passou a última semana hospedada na casa do jogador, em sua terceira viagem à Madrid em pouco mais de um mês. Isso porque Virginia compartilhou registros na academia, sauna e closet da mansão do craque e ainda acompanhou uma partida do Real Madrid vestindo uma camisa 7 autografada por Vinícius.

Veja as fotos

Foto/Divulgação
Virginia vira destaque internacionalFoto/Divulgação
Foto/Divulgação
Virginia vira destaque internacionalFoto/Divulgação
Foto/Divulgação
Virginia vira destaque internacionalFoto/Divulgação
Reprodução / Instagram: @virginia
Virginia Fonseca assistindo jogo do Real MadridReprodução / Instagram: @virginia
Reprodução: Instagram/@virginia
Virginia Fonseca no estádio do Real MadridReprodução: Instagram/@virginia
Reprodução: Instagram/@virginia
Virginia usou camisa 7, de Vini Jr., para assistir a partidaReprodução: Instagram/@virginia

Leia Também

Além disso, o possível casal deixou o estádio junto e até gravou uma dancinha para o TikTok, que para surpresa de muitos, foi publicada no perfil oficial de Vini, conhecido por ser mais discreto quando o assunto é sua vida amorosa. Essa foi a primeira postagem deles juntos. Após a movimentação, tabloides internacionais passaram a apontar a loira como a suposta namorada do jogador.

O Tribuna, publicado nos Estados Unidos, França e Espanha, questionou se os rumores são reais, enquanto o jornal espanhol La Liga publicou um perfil detalhado sobre Virginia Fonseca, citando o ex-marido, Zé Felipe, e os três filhos da influenciadora: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. O francês Footbom destacou que a presença da influenciadora “incendiou” o estádio.

Virginia vem conquistando visibilidade não apenas no Brasil, mas também no cenário internacional em meio ao romance ainda não confirmado com Vinícius Jr. A influenciadora já retornou ao país, mas contou que está ansiosa para a próxima temporada na Espanha.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost