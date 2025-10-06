Virginia vira notícia internacional após acompanhar Vini Jr. em jogo do Real Madrid

Virginia Fonseca agora é notícia internacional! A influenciadora virou assunto nos tabloides após ser vista circulando por Madri ao lado de Vini Jr. O encontro repercutiu tanto que veículos espanhóis, franceses e até americanos já voltaram suas atenções para a apresentadora, que é apontada como “suposta namorada” do atleta fora do Brasil.

Ao que tudo indica, a influenciadora passou a última semana hospedada na casa do jogador, em sua terceira viagem à Madrid em pouco mais de um mês. Isso porque Virginia compartilhou registros na academia, sauna e closet da mansão do craque e ainda acompanhou uma partida do Real Madrid vestindo uma camisa 7 autografada por Vinícius.

Além disso, o possível casal deixou o estádio junto e até gravou uma dancinha para o TikTok, que para surpresa de muitos, foi publicada no perfil oficial de Vini, conhecido por ser mais discreto quando o assunto é sua vida amorosa. Essa foi a primeira postagem deles juntos. Após a movimentação, tabloides internacionais passaram a apontar a loira como a suposta namorada do jogador.

O Tribuna, publicado nos Estados Unidos, França e Espanha, questionou se os rumores são reais, enquanto o jornal espanhol La Liga publicou um perfil detalhado sobre Virginia Fonseca, citando o ex-marido, Zé Felipe, e os três filhos da influenciadora: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. O francês Footbom destacou que a presença da influenciadora “incendiou” o estádio.

Virginia vem conquistando visibilidade não apenas no Brasil, mas também no cenário internacional em meio ao romance ainda não confirmado com Vinícius Jr. A influenciadora já retornou ao país, mas contou que está ansiosa para a próxima temporada na Espanha.