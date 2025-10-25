Virginia volta a Madri após pedido de desculpas de Vini Jr.

Virginia Fonseca voltou a Madri, na Espanha, neste sábado (25/10) pela primeira vez após toda a polêmica envolvendo o nome de Vinicius Jr., e as mensagens vazadas dele conversando com outras mulheres.

Os dois estão vivendo um affair desde setembro, e esta será a quarta ida da influenciadora à capital espanhola, onde o jogador do Real Madrid mora, a primeira desde que ele pediu desculpas públicas para a influenciadora.

Era especulado que nesta viagem Virginia levasse os três filhos – Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo -, o que marcaria o primeiro encontro deles com Vini Jr. Entretanto, nos stories do Instagram, ela compartilhou que está fazendo a viagem apenas com amigos.

Virginia Fonseca e Duda Freire

Virginia Fonseca revela apelido carinhoso da mãe de Vini Jr., Fernanda Cristina

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Nas últimas duas idas a Madri, Virginia ficou hospedada na casa de Vini. Ela ainda não informou ou mostrou detalhes de que ficará por lá novamente, mas compartilhou que chegou à cidade às 13h no horário local (às 8h, pelo horário de Brasília).

Apesar das especulações de reconciliação e de um novo encontro, Virginia compartilhou que recebeu uma carta logo após a chegada, que dizia: “Vi, seja bem-vinda a Madrid! Que esses dias sejam muito especiais! Com carinho, Flávia”. E revelou que recebeu um buquê.

Vini Jr. e Virginia

Em meio aos rumores de affair com Vini, a influenciadora falou pela primeira vez sobre ele ao Metrópoles, ao colunista Lucas Pasin, apesar de não ter confirmado nem negado o envolvimento.

“O Vini é maravilhoso. Ele é uma pessoa maravilhosa. Quem conhece sabe. Um menino exemplar, top… Ah… Eu estou indo passear”, disse a influenciadora sobre as viagens recentes a Madri.

Em uma delas, Virginia foi flagrada saindo de uma lancha pouco depois de Vini deixar o local. Na segunda visita à capital espanhola, a influenciadora não apareceu ao lado do craque, mas esteve na casa dele. A confirmação veio após vídeos postados por ela mostrando detalhes da casa do jogador da Seleção Brasileira.

Pouco depois do começo do affair, Vinicius Júnior compartilhou um vídeo ao lado da influenciadora no TikTok. A medida, contudo, causou uma certa polêmica, pois, após o vídeo, uma modelo revelou várias conversas dela com o jogador durante o envolvimento dele com Virginia.

As conversas foram divulgadas pelo portal LeoDias, e mostram interações recentes, enquanto o jogador estava em viagem pela Coreia do Sul.

O contato entre Vinicius e Day teria começado há alguns meses e se mantido ativo desde maio. Os prints viralizaram, após Vini Jr. compartilhar um vídeo ao lado de Virginia nas redes sociais. O vídeo foi o primeiro publicado pelo craque ao lado de Virginia.

Após a repercussão, o jogador pediu desculpas publicamente para Virginia. “Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer. Recentemente, vivi uma situação que me fez olhar pra dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser e o tipo de relação que quero construir”, escreveu o jogador.