visita-de-virginia-faz-real-madrid-afastar-vini-jr.-de-casa

Os rumores de um possível affair entre Virginia Fonseca e Vini Jr. continuam rendendo assunto e a coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, mais um desdobramento dessa novela.

A influenciadora está atualmente em Madrid e compartilhou registros feitos dentro da mansão do atacante, exibindo o closet, a academia e até a sauna.

Ela também surgiu em clima de confraternização ao lado de Éder Militão, colega de clube de Vini Jr., e da esposa dele, Tainá Militão.

Enquanto Virginia movimentava as redes sociais com seus posts, o atacante não surgiu em nenhum dos vídeos publicados por ela o que tem gerado burburinhos entre os internautas.

Vini Jr. retirado de mansão

Pois bem, queridos leitores, segundo fontes da coluna, o Real Madrid não estaria satisfeito com a intensa movimentação na mansão de seu atleta e decidiu retirar Vini Jr. da residência.

Ainda de acordo com a fonte, a diretoria do clube quer o jogador totalmente focado no próximo compromisso da equipe e não teria aprovado a grande circulação de pessoas na casa do atacante após a chegada de Virginia Fonseca ao local.

A mudança de rotina já ficou evidente. Nessa sexta-feira (3/10), Vini Jr. apareceu em stories publicados de dentro do hotel de concentração, na companhia de colegas de elenco, como o atacante Endrick.

Jogo importante

O Real Madrid entra em campo neste sábado (4/10), contra o Villarreal, em confronto direto pela liderança da La Liga. O Barcelona lidera com 19 pontos, seguido de perto pelo Real, com 18, e pelo Villarreal, com 16.

Vini Jr. soma três gols em sete partidas na atual edição do campeonato.

Enquanto isso, Virginia segue curtindo a estadia na capital espanhola e alimentando a curiosidade dos fãs com postagens que reforçam as especulações sobre a proximidade entre ela e o camisa 7 do Real.