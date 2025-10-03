visita-de-virginia-faz-real-madrid-afastar-vini-jr.-de-casa

Os rumores de um possível affair entre Virginia Fonseca e Vini Jr. continuam rendendo assunto e a coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, mais um desdobramento dessa novela.
A influenciadora está atualmente em Madrid e compartilhou registros feitos dentro da mansão do atacante, exibindo o closet, a academia e até a sauna.
Ela também surgiu em clima de confraternização ao lado de Éder Militão, colega de clube de Vini Jr., e da esposa dele, Tainá Militão.
Enquanto Virginia movimentava as redes sociais com seus posts, o atacante não surgiu em nenhum dos vídeos publicados por ela o que tem gerado burburinhos entre os internautas.
Leia também
-
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
-
Especialistas explicam por que Vini Jr. e Virginia não assumem romance
-
Virginia exibe dia na mansão de Vini Jr., mas jogador não aparece
-
Em meio a rumores sobre Vini Jr., Virginia dispara: “Me apaixonei”
Vini Jr. retirado de mansão
Pois bem, queridos leitores, segundo fontes da coluna, o Real Madrid não estaria satisfeito com a intensa movimentação na mansão de seu atleta e decidiu retirar Vini Jr. da residência.
Ainda de acordo com a fonte, a diretoria do clube quer o jogador totalmente focado no próximo compromisso da equipe e não teria aprovado a grande circulação de pessoas na casa do atacante após a chegada de Virginia Fonseca ao local.
A mudança de rotina já ficou evidente. Nessa sexta-feira (3/10), Vini Jr. apareceu em stories publicados de dentro do hotel de concentração, na companhia de colegas de elenco, como o atacante Endrick.
7 imagensFechar modal.1 de 7
Vini Jr. compartilhou foto na concentração em hotel com colegas do clube.
Reprodução/Redes sociais.2 de 7
Vini Jr. e Virginia Fonseca.
Reprodução/Redes sociais.3 de 7
Vini Jr. deixa comentário apaixonado em postagem de Virginia
Reprodução/Instagram: @vinijr @virginia4 de 7
Virginia e Vini Jr.
Reprodução/Redes Sociais5 de 7
Virginia Fonseca posa dentro de avião
Instagram/Reprodução6 de 7
Em meio a rumores de affair com Vini Jr., Virginia viaja para Madrid
Instagram/Reprodução7 de 7
Detalhe em vídeo de Virginia atiça a web sobre affair com Vini Jr.
Reprodução/Instagram @virginia
Jogo importante
O Real Madrid entra em campo neste sábado (4/10), contra o Villarreal, em confronto direto pela liderança da La Liga. O Barcelona lidera com 19 pontos, seguido de perto pelo Real, com 18, e pelo Villarreal, com 16.
Vini Jr. soma três gols em sete partidas na atual edição do campeonato.
Enquanto isso, Virginia segue curtindo a estadia na capital espanhola e alimentando a curiosidade dos fãs com postagens que reforçam as especulações sobre a proximidade entre ela e o camisa 7 do Real.