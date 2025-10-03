03/10/2025
Universo POP
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois
Beijoqueiro de Gladson faz post agarrado com Alan Rick: “Entrou no gosto do povo”
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”

Visita de Virginia faz Real Madrid afastar Vini Jr. de casa

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
visita-de-virginia-faz-real-madrid-afastar-vini-jr.-de-casa

Os rumores de um possível affair entre Virginia Fonseca e Vini Jr. continuam rendendo assunto e a coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, mais um desdobramento dessa novela.

A influenciadora está atualmente em Madrid e compartilhou registros feitos dentro da mansão do atacante, exibindo o closet, a academia e até a sauna.

Ela também surgiu em clima de confraternização ao lado de Éder Militão, colega de clube de Vini Jr., e da esposa dele, Tainá Militão.

Enquanto Virginia movimentava as redes sociais com seus posts, o atacante não surgiu em nenhum dos vídeos publicados por ela o que tem gerado burburinhos entre os internautas.

Leia também

Vini Jr. retirado de mansão

Pois bem, queridos leitores, segundo fontes da coluna, o Real Madrid não estaria satisfeito com a intensa movimentação na mansão de seu atleta e decidiu retirar Vini Jr. da residência.

Ainda de acordo com a fonte, a diretoria do clube quer o jogador totalmente focado no próximo compromisso da equipe e não teria aprovado a grande circulação de pessoas na casa do atacante após a chegada de Virginia Fonseca ao local.

A mudança de rotina já ficou evidente. Nessa sexta-feira (3/10), Vini Jr. apareceu em stories publicados de dentro do hotel de concentração, na companhia de colegas de elenco, como o atacante Endrick.

7 imagensVini Jr. e Virginia Fonseca.Vini Jr. deixa comentário apaixonado em postagem de VirginiaVirginia e Vini Jr.Virginia Fonseca posa dentro de aviãoEm meio a rumores de affair com Vini Jr., Virginia viaja para MadridFechar modal.1 de 7

Vini Jr. compartilhou foto na concentração em hotel com colegas do clube.

Reprodução/Redes sociais.2 de 7

Vini Jr. e Virginia Fonseca.

Reprodução/Redes sociais.3 de 7

Vini Jr. deixa comentário apaixonado em postagem de Virginia

Reprodução/Instagram: @vinijr @virginia4 de 7

Virginia e Vini Jr.

Reprodução/Redes Sociais5 de 7

Virginia Fonseca posa dentro de avião

Instagram/Reprodução6 de 7

Em meio a rumores de affair com Vini Jr., Virginia viaja para Madrid

Instagram/Reprodução7 de 7

Detalhe em vídeo de Virginia atiça a web sobre affair com Vini Jr.

Reprodução/Instagram @virginia

Jogo importante

O Real Madrid entra em campo neste sábado (4/10), contra o Villarreal, em confronto direto pela liderança da La Liga. O Barcelona lidera com 19 pontos, seguido de perto pelo Real, com 18, e pelo Villarreal, com 16.

Vini Jr. soma três gols em sete partidas na atual edição do campeonato.

Enquanto isso, Virginia segue curtindo a estadia na capital espanhola e alimentando a curiosidade dos fãs com postagens que reforçam as especulações sobre a proximidade entre ela e o camisa 7 do Real.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost