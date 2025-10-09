09/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas

Visita ilustre: Romário comparece no CT do Vasco

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
visita-ilustre:-romario-comparece-no-ct-do-vasco

Visita especial ao CT do Vasco. Nesta quinta-feira (9/10), Romário visitou as estruturas do Gigante da Colina e conversou com funcionários, jogadores e comissão técnica do time.

Veja o vídeo:

Durante a  visita, Romário conversou com Léo Jardim, Philippe Coutinho, Pablo Vegetti e com o técnico Fernando Diniz.

Leia também

3 imagensFechar modal.1 de 3

Matheus Lima/ Vasco da Gama2 de 3

Matheus Lima/ Vasco da Gama3 de 3

Matheus Lima/ Vasco da Gama

Com quatro passagens pelo Gigante da Colina, o atacante tem vínculo direto com o clube. Além de ter sido revelado pelo cruzmaltino, Romário foi campeão brasileiro e da Mercosul com a equipe.

Além disso, foi vestindo a camisa do Vasco que o jogador, em São Januário, marcou o seu gol de número 1000. A ocasião aconteceu em 2007, quando o time carioca venceu o Sport por 3 x 1. Por conta do feito, o ex-camisa 11 ganhou uma estátua em sua homenagem no estádio do clube carioca.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost