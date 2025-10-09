Visita ilustre: Romário comparece no CT do Vasco

Visita especial ao CT do Vasco. Nesta quinta-feira (9/10), Romário visitou as estruturas do Gigante da Colina e conversou com funcionários, jogadores e comissão técnica do time.

Veja o vídeo:

Durante a visita, Romário conversou com Léo Jardim, Philippe Coutinho, Pablo Vegetti e com o técnico Fernando Diniz.

Leia também

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Matheus Lima/ Vasco da Gama 2 de 3

Matheus Lima/ Vasco da Gama 3 de 3

Matheus Lima/ Vasco da Gama

Com quatro passagens pelo Gigante da Colina, o atacante tem vínculo direto com o clube. Além de ter sido revelado pelo cruzmaltino, Romário foi campeão brasileiro e da Mercosul com a equipe.

Além disso, foi vestindo a camisa do Vasco que o jogador, em São Januário, marcou o seu gol de número 1000. A ocasião aconteceu em 2007, quando o time carioca venceu o Sport por 3 x 1. Por conta do feito, o ex-camisa 11 ganhou uma estátua em sua homenagem no estádio do clube carioca.