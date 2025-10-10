Vítima de golpe do amor passou 22h sob mira de arma e perdeu R$ 60 mil

Uma das vítimas do trio que aplicava o chamado “golpe do amor” passou 22 horas como refém dos criminosos e sob a mira de uma arma de fogo, em um cativeiro na zona leste de São Paulo. Ele perdeu cerca de R$ 60 mil em empréstimos, compras indevidas e transferências bancárias, conforme revelou ao Metrópoles.

O homem, que caiu no golpe após se aproximar de um perfil feminino em um aplicativo de namoro, prefere não ser identificado. Nesta reportagem, ele será chamado de João.

O caso ocorreu no início de setembro, dois meses depois do latrocínio do sargento da Polícia Militar (PM) André Paulo Marcone, no bairro Cidade Tiradentes, na zona leste da capital – também vítima do trio, como apontam as investigações.

Segundo o delegado Ricardo Grativol, do 69º Distrito Policial (Teotônio Vilela), responsável pela investigação, os casos são semelhantes tanto na dinâmica quanto na localização dos fatos. Por isso, para a Polícia Civil, as ocorrências estão relacionadas.

Além disso, João disse ter reconhecido os suspeitos presos nessa quinta-feira (9/10) pela morte do sargento.

Marcou encontro e acabou refém

João relatou que começou a conversar com uma mulher através do aplicativo Tinder em agosto deste ano.

em agosto deste ano. Eles trocaram mensagens por WhatsApp e, após alguns dias, marcaram um encontro na casa dela , no bairro Cidade Tiradentes.

, no bairro Cidade Tiradentes. Ao chegar no local, João foi abordado pelos criminosos e colocado em um automóvel . Em seguida, ele foi levado a um cativeiro próximo ao local de encontro.

. Em seguida, ele foi levado a um cativeiro próximo ao local de encontro. No cativeiro, cuja localização ainda não foi identificada pela polícia, a vítima ficou entre 20 e 22 horas sob poder dos suspeitos , na mira de uma arma de fogo.

, na mira de uma arma de fogo. Ele recebeu ameaças de morte e foi obrigado a fornecer senhas para a realização de transferências bancárias e de compras on-line.

e de compras on-line. Os criminosos também pediram empréstimos em nome da vítima , e enviaram Pix para contas de terceiros, que passaram a ser investigados.

, e enviaram Pix para contas de terceiros, que passaram a ser investigados. O prejuízo total foi de pouco mais de R$ 60 mil .

. João conta que ainda não conseguiu reaver o valor , uma vez que as instituições financeiras negam contestações ou retornos, pois as transações foram feitas com o uso de senha.

, uma vez que as instituições financeiras negam contestações ou retornos, pois as transações foram feitas com o uso de senha. “Não tem nem o que falar, porque é óbvio que eu vou entregar a senha com a arma na cabeça ”, disse a vítima à reportagem.

”, disse a vítima à reportagem. Ele também encara consequências psicológicas por conta do episódio, como sintomas de síndrome do pânico, que o impedem de sair sozinho na rua, disse o delegado Grativol.

por conta do episódio, como sintomas de síndrome do pânico, que o impedem de sair sozinho na rua, disse o delegado Grativol. O policial destacou que o grupo é “extremamente violento” e que pratica violência psicológica.

e que pratica violência psicológica. Desde o ocorrido, João não utilizou mais aplicativos de namoro, e diz que pretende nunca mais usar.

Suspeitos de latrocínio de sargento são presos

Otavio Washington Menezes de Oliveira, de 25 anos, e Vitor Luiz Motta da Silva, de 28, foram presos, na manhã desta quinta, pela Polícia Civil sob suspeita de integrar o trio criminoso.

Eles são acusados de aplicar o “golpe do amor” e são investigados pelo latrocínio do sargento Marcone, ocorrido em julho.

Segundo a apuração do caso, o PM havia marcado um encontro com uma suposta companheira em um aplicativo de relacionamento. Ao chegar ao local marcado para se encontrar com a pretendente, foi emboscado e morto por criminosos.

Em um vídeo obtido pelo Metrópoles, é possível vê-lo tentar reagir ao assalto e ser agredido por assaltantes. O sargento entrou em combate corporal com os criminosos e morreu. Veja:

Segundo a Polícia Civil, Otavio e Vitor estavam foragidos há pouco menos de três meses. O terceiro suspeito ainda não foi localizado, mas já possui um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

Conforme o delegado Grativol, os criminosos publicavam fotos em perfis abertos nas redes sociais, ostentando bebidas alcoólicas, motos e armas, e inclusive dando tiros para o alto. Vídeos obtidos pela reportagem mostram os conteúdos postados. Assista:

Grupo deve operar em diversas regiões de SP

Os casos de João e do sargento Marcone levaram a Polícia Civil a investigar o grupo do “golpe do amor”. Para Grativol, a atuação do bando não se restringe à capital paulista, mas pode se estender também para a região metropolitana e interior do estado.

“É uma organização criminosa muito grande, que atua em células. A gente não sabe o vínculo que [o grupo] tem com outros, porque esse tipo de crime está na capital, Grande de São Paulo e até interior”, disse. O delegado acredita que mais vítimas devem aparecer.

Como a investigação está no início, a polícia ainda não sabe precisar o número de vítimas, nem o montante roubado pelo grupo. “Tem outros inquéritos policiais, outras delegacias, delegacias especializadas, mas é só o início, [o esquema] é muito grande”, complementou Grativol.